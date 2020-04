Apex Legends, FIFA 20 und Co.: DDoS-Attacken auf verschiedene EA-Server

Mehrere EA-Titel sahen sich in den vergangenen Stunden DDoS-Attacken ausgesetzt.

Aufgrund der aktuellen Ausgangsbeschränkungen verbringen die Spieler in diesen Tagen viel Zeit in den heimischen vier Wänden.

Dies wiederum sorgte dafür, dass vereinzelte Online-Angebote dem Ansturm der Nutzer nicht immer Stand halten konnten und vereinzelt in die Knie gingen. Auch Spieler von EA-Titeln wie „Apex Legends“, „Battlefield 5“, „FIFA 20“, „NHL 20“ oder „Madden NFL 20“ sahen sich in den vergangenen Stunden immer wieder mit Server-Problemen und unkontrollierten Verbindungsabbrüchen konfrontiert.

Offiziellen Angaben zufolge waren die Probleme allerdings nicht auf eine klassische Überlastung der EA-Server zurückzuführen. Stattdessen waren die Server von „FIFA 20“, „Apex Legends“, „Madden NFL 20“, „NHL 20“ oder „Battlefield 5“ gezielten DDoS-Attacken ausgesetzt, die immer wieder zu Server-Abstürzen und verlorenen Verbindungen führten.

Zum Thema: Apex Legends: Weitere Unterstützung zugesichert – Season 5 – 8 bereits in der Testphase

„Heute erlebten wir eine Reihe von DDoS-Angriffen, die wir nun beseitigen konnten. Wenn du immer noch Probleme beim Einloggen hast, kontaktiere uns bitte“, heißt es von offizieller Seite kurz und knapp. Laut dem Kunden-Service von Electronic Arts gelang es dem Unternehmen, die DDoS-Attacken abzuwenden und die technischen Probleme zu beheben.

Somit solltet ihr die Titel aus dem Hause Electronic Arts ab sofort wieder wie gewohnt nutzen können, um euch die Zeit in der aktuellen Coronakrise ein wenig zu versüßen.

Today we experienced a series of DDoS attacks that we’ve now been able to resolve. If you’re still having trouble logging in, please contact us.

— EA Help (@EAHelp) April 15, 2020