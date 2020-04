PS5: Das Ende der Ladebildschirme – TeamKill Media lobt die schnelle SSD

In einem Interview ließen sich die Entwickler von TeamKill Media lobend über die Hardware der PS5 aus. Vor allem die schnelle SSD hat es den Machern des kommenden Horror-Titels "Quantum Error" laut eigenen Angaben angetan.

Die PS5 wird im Weihnachtsgeschäft 2020 veröffentlicht.

Ende des vergangenen Monats kündigten die Entwickler von TeamKill Media den kosmischen Horror-Titel „Quantum Error“ für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 an.

Ergänzend dazu sprachen Dakoda Jones und Micah Jones in einem Interview über die Hardware der kommenden Sony-Konsole und hoben dabei vor allem die schnelle SSD der PS5 hervor. Diese wird laut den Machern von TeamKill Media nicht nur dazu führen, dass Ladebildschirme zukünftig der Vergangenheit angehören. Auch Tricks, mit denen Ladezeiten in Spielen kaschiert werden, seien in der nächsten Konsolen-Generation nicht mehr nötig.

PCs bleiben der technische Spitzenreiter

„Ich denke, das große Problem bei SSDs ist, dass die Art und Weise, wie Dinge in einem Spiel geladen und entladen werden, anders gehandhabt wird. Mit dieser Geschwindigkeit können Ladebildschirme eliminiert werden. Das Laden in Bereichen muss nicht hinter langen Wegen oder Aufzugsfahrten usw. versteckt werden. Aufploppende Texturen werden verschwinden. Entwickler sind nicht mehr dazu gezwungen, aufgrund der langsamen Festplattengeschwindigkeit Zeit damit zu verbringen, Dinge zu verstecken“, heißt es zur SSD der PS5.

Gleichzeitig wiesen die Entwickler von TeamKill Media darauf hin, dass die Bäume natürlich auch für die PS5 nicht in den Himmel wachsen. Aufgrund der zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten des PCs werden auch die beiden Next-Generation-Konsolen nichts an der technischen Dominanz des PCs ändern. „Nein wahrscheinlich nicht. Die Technologie ändert sich jeden Tag so schnell. PCs werden aufgrund der Anpassbarkeit wahrscheinlich immer leistungsfähiger sein“, wurde diesbezüglich ausgeführt.

Die PS5 wird im diesjährigen Weihnachtsgeschäft veröffentlicht. Einen Termin und einen Preis nannte Sony Interactive Entertainment bisher nicht. Analysten gehen aufgrund der Ausstattung der PS5 allerdings davon aus, dass der Preis der Konsole bei 499 US-Dollar beziehungsweise 499 Euro liegen wird.

