Call of Duty Modern Warfare 3: Ebenfalls als Remastered-Version geplant?

Könnte sich eine Remastered-Fassung zu "Call of Duty: Modern Warfare 3" in Arbeit befinden? Dies möchte zumindest ein Insider in Erfahrung gebracht haben. Eine offizielle Ankündigung steht allerdings noch aus.

"Call of Duty: Modern Warfare 3" erschien im Jahr 2011.

Anfang des Monats wurden Anhänger der „Call of Duty“-Reihe mit einer Remastered-Version des Shooter-Klassikers „Modern Warfare 2“ bedacht.

Diese punktete vor allem mit grafischen Verbesserungen und einer allgemein zeitgemäßen Technik. Schenken wir aktuellen Gerüchten Glauben, dann könnte neben „Modern Warfare“ (2007) und „Modern Warfare 2“ (2009) auch der 2011 veröffentlichte dritte Teil der „Call of Duty: Modern Warfare“-Reihe in einer aufgepeppten Form den Weg auf die aktuellen Plattformen finden.

Eine offizielle Ankündigung steht noch aus

Dies möchte zumindest der Industrie-Insider „TheGamingRevolution“ in Erfahrung gebracht haben, der sich bei Themen rund um die „Call of Duty“-Franchise in der Vergangenheit zu einer durchaus verlässlichen Quelle entwickelte. Laut „TheGamingRevolution“ wird bei „Call of Duty: Modern Warfare 3“ ein weiteres Mal nur die Kampagne neu aufgelegt.

Der Multiplayer hingegen wird sich nicht an Bord befinden, da Activision und die Entwickler eine Spaltung der Community vermeiden möchten. Wann mit einer offiziellen Ankündigung von „Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered“ zu rechnen ist, bleibe abzuwarten. Da die Neuauflage zu „Call of Duty: Modern Warfare 2“ kommerziell jedoch recht erfolgreich war, könnte die entsprechende Ankündigung möglicherweise nicht mehr lange auf sich warten lassen, so der Insider weiter.

Activision und die Entwickler von Infinity Ward wollten die aktuellen Gerüchte um die Remastered-Fassung zu „Modern Warfare 3“ bisher nicht kommentieren oder gar bestätigen.

