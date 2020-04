DualSense: Ambitionierter als der Xbox Series X-Controller, so die Rime-Macher

In einem Interview sprachen die Rime-Macher von Tequila Works über die technischen Möglichkeiten der neuen Konsolen-Generation. Besonders lobende Worte fand das Studio für den DualSense-Controller der PS5.

Der neue Controller der PS5: Der DualSense.

Viel wurde in den vergangenen Wochen darüber diskutiert, welche der beiden Next-Generation-Konsolen technisch denn nun die Nase vorne haben wird.

Recht diplomatisch gab sich in einem aktuellen Interview Raul Rubio, der CEO der „Rime“-Macher von Tequila Works. Auf die Hardware der Xbox Series X und der PS5 angesprochen, entgegnete er, dass beide Konsolen der nächsten Generation mit einer leistungsstarken Technik punkten und ganz neue Spielerlebnisse ermöglichen werden. Begeistert ist Rubio laut eigenen Aussagen allerdings vom DualSense-Controller der PS5, der seiner Meinung nach „deutlich ehrgeiziger“ ausfällt als sein Xbox Series X-Pendant.

DualSense-Controller wird die Spielerfahrung verändern

Während Microsoft den hauseigenen Controller lediglich im Detail weiterentwickelte, ging Sony Interactive Entertainment bei den Arbeiten am DualSense über die üblichen Verbesserungen im Bereich der Ergonomie und der Benutzerfreundlichkeit hinaus. Laut Rubio könnte eine intelligente Anwendung der DualSense-Features die Spielerfahrung grundlegend verändern und „sensorischer machen“.

Wie der CEO von Tequila Works ausführte, könnten beispielsweise biometrische Daten die Erfahrung auf den aktuellen Zustand des Spielers abstimmen. Das haptische Feedback und die adaptiven Trigger hingegen dürften in Kombination mit einer speziellen Vibrations-Simulation dafür sorgen, dass die Spielerfahrung auf ganz neue Art und Weise an den Spieler weitergegeben wird.

So könnten die Spieler noch direkter spüren, was auf dem Bildschirm gerade geschieht. Ob Tequila Works bereits an einem PS5-Projekt arbeitet, das die neuen Möglichkeiten des DualSense entsprechend ausnutzt, verriet Rubio nicht.

