DayZ: Entwicklerstudio geschlossen, Support soll aber fortgesetzt werden

Das Open-World-Survival-Spiel „DayZ“ hat eine schwierige Vergangenheit und auch in Zukunft wird offenbar nicht sehr viel besser weiter gehen. Nach fast fünf Jahren in der Early-Access-Phase kam der Titel Ende 2018 endlich als fertiges Spiel auf den Markt.

Nachdem das Entwicklungsteam für die Weiterentwicklung von „DayZ“ zuvor bereits deutlich reduziert wurde, gab der Publisher Bohemia Interactive nun bekannt, dass das Studio in Bratislava geschlossen wurde.

Die Studioschließung bedeutet aber nicht das Ende von „DayZ“ erklärt der Publisher. Laut der Meldung auf Twitter soll der Support fortgesetzt werden, so wie es Anfang 2020 angekündigt wurde.

Im Laufe des Jahres sollen demnach fünf Updates veröffentlicht werden, die die Stabilität verbessern, Fehler beheben, Gameplay-Verbesserungen einführen, den Modding-Support verbessern und neue Inhalte einführen. In wieweit die Pläne tatsächlich noch umgesetzt werden, bleibt abzuwarten.

Auf Twitter heißt es, dass es eine einvernehmliche Schließung des Studios war. „Vor kurzem haben wir unser Studio in Bratislava geschlossen. Es war eine einvernehmliche Entscheidung zwischen der Geschäftsleitung und den Studioleitern, und wir möchten allen Teammitgliedern für ihren Beitrag danken.“

Wie zuvor bereits erwähnt, wird der weitere Support für „DayZ“ gleichzeitig zugesichert. Fans des Survival-Titels können sich also noch auf einige Verbesserungen und neue Inhalte gefasst machen.

