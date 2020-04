PS5: Darum wird wohl keine Abwärtskompatibilität bis zur PS1 geboten

Die PS5 erscheint im Weihnachtsgeschäft 2020.

Zu den bereits bestätigten Features der PlayStation 5 gehört unter anderem die Unterstützung einer Abwärtskompatibilität.

Wie Sony Interactive Entertainment im Zuge der entsprechenden Ankündigung versprach, lässt sich der größte Teil der PS4-Titel auf der PS5 spielen. Die Gerüchte um eine mögliche Abwärtskompatibilität bis hin zur originalen PlayStation hingegen bewahrheiteten sich nicht. Laut Marc-André Jutras, technischer Direktor bei den „Hellpoint“-Machern von Cradle Games, sollten wir auch nicht damit rechnen, dass eine Erweiterung der Abwärtskompatibilität zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht wird.

Eine Frage der Lizenzrechte?

„Als Spieler ist es schwer herauszufinden, was daran eine große Sache sein soll“, so Jutras. „Wieso ist die PS5 nicht abwärtskompatibel zur PS4, PS3, PS2 und PS1? Wenn ich für all diese einen Emulator finde und die neuen Konsolen so leistungsfähig sind wie ein guter Gaming-PC, gibt es keinen Grund, warum all diese Spiele nicht laufen – selbst wenn es mit Fehlern sein sollte. Ich wünschte, sie könnten einfach einen Weg finden, damit umzugehen und alles abzudecken, auch wenn es nicht perfekt ist.“

Und weiter: „Als Entwickler kann ich jedoch sehen, wo einige rechtliche Dinge etwas verschwommen sein können, insbesondere wenn das Ziel darin besteht, diese älteren Spiele in einigen Geschäften zu verkaufen. Einige Unternehmen existieren nicht mehr und Lizenzen für diese Titel sind möglicherweise nicht so einfach zu beschaffen.“

„Ich verstehe auch, dass ältere Konsolen möglicherweise eine Form von Hardware-DRM haben, die verhindern kann, dass neuere Konsolen ältere Datenträger lesen. Um ehrlich zu sein, wünsche ich mir, dass die Abwärtskompatibilität keine neue Sache wäre, sondern etwas, was man erwartet und das alle Titel abdeckt“, heißt es abschließend.

Die PS5 wird im diesjährigen Weihnachtsgeschäft den Weg in den Handel finden.

