The Last of Us Part 2: Der Leaker wurde inzwischen identifiziert

Entgegen dem vorherigen Gerücht, dass das große Story-Leak zu "The Last of Us: Part 2" von einem verärgerten Ex-Naughty-Dog-Entwickler stammt, verrät Sony Interactive Entertainment in einem aktuellen Statement, dass der Leaker inzwischen identifiziert wurde. Es gibt keine Verbindung zu Sony oder Naughty Dog.

Im Lauf der Woche tauchte ein großer Story-Leak zu „The Last of Us: Part 2“ auf, der Fans, die Entwickler von Naughty Dog und Sony gleichermaßen überraschte. Kurz darauf gab es das Gerücht, laut dem ein verstimmter Ex-Mitarbeiter von Naughty Dog der Verantwortliche für den Leak war.

Leaker ist kein Ex-Mitarbeiter

Inzwischen hat Sony jedoch gegenüber Gamesindustry ein Statement abgegeben. Darin heißt es, dass der Leaker weder mit Naughty Dog noch mit Sony Interactive Entertainment in Verbindung steht. Das vorherige Gerücht entsprach laut Sony also nicht der Wahrheit. Weitere Details über den Leaker oder die weiteren Schritte wurden allerdings noch nicht genannt, da es sich um eine laufende Untersuchung handelt.

Nach dem Leak zu „The Last of Us: Part 2“ zeigte sich Naughty Dog sehr enttäuscht und appellierte an die Vernunft der Leute, andere Spieler nicht zu spoilern. Unter anderem wird auch das Ende des Spiels verraten. Fans, die nicht vorbelastet in die Fortsetzung starten wollen, müssen bis zur Veröffentlichung des Spiels besonders vorsichtig im Netz unterwegs sein, da die Leaks von manchen Leuten auch in völlig anderen Themen in Umlauf gebracht werden.

„The Last of Us: Part 2“ wird nach einer erneuten Verschiebung am 19. Juni für PS4 und PS4 Pro veröffentlicht. Inzwischen bestätigt die offizielle Produktbeschreibung, dass der Titel auf zwei Blu-ray-Discs ausgeliefert wird. Zudem wurde die Installation mindestens 100 GB groß sein wird.

Die jüngste Verschiebung ist übrigens auf logistische Probleme aufgrund der Corona-Krise zurückzuführen. Eine frühere Veröffentlichung der Digital-Version wollte man auch nach dem jüngsten Leak verzichten. So müssen sich Fans alle gemeinsam noch einige Wochen gedulden. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Themenübersicht.

