The Last of Us Part 2: Naughty Dog vom Leak enttäuscht – Appell an die Spieler

Aktuell macht ein umfangreicher Story-Leak zu "The Last of Us: Part 2" die Runde. Eigenen Angaben zufolge sind die Macher von Naughty Dog von dieser Entwicklung enttäuscht. Gleichzeitig bittet das Studio die Nutzer darum, andere Spieler nicht zu spoilern.

"The Last of Us: Part 2" erscheint im Juni.

Im Laufe des gestrigen Tages erreichte uns die Meldung, dass ein umfangreicher Story-Leak zum ambitionierten Action-Titel „The Last of Us: Part 2“ seine Runden durch das Netz dreht.

Wie es hieß, umfasst der Leak zahlreiche Details zur Handlung des Nachfolgers und verrät unter anderem das Ende von „The Last of Us: Part 2“. Mitunter wurden die massiven Spoiler auf Plattformen wie Youtube in den Vorschaubildern von Videos untergebracht. Entsprechend vorsichtig solltet ihr euch in den nächsten Wochen durch das Netz bewegen, wenn ihr euch die Vorfreude auf „The Last of Us: Part 2“ nicht verderben lassen wollt.

Naughty Dog bezieht Stellung zum Leak

Via Twitter meldeten sich die Entwickler von Naughty Dog zu Wort und wiesen darauf hin, dass sie von der aktuellen Entwicklung rund um „The Last of Us: Part 2“ enttäuscht sind. Gleichzeitig appellierte das Studio an die Vernunft der Spieler und bittet sie darum, andere Nutzer nicht zu spoilern. Zumal sich der Release von Ellies neuem Abenteuer mit großen Schritten nähert.

Naughty Dog dazu: „Wir wissen, dass die vergangenen Tagen für euch wirklich schwer waren. Wir fühlen uns genauso. Es ist enttäuschend zu sehen, dass Pre-Release-Footage aus der Entwicklung veröffentlicht und verbreitet wurde. Tut euer Bestes, um Spoiler zu vermeiden. Gleichzeitig bitten wir euch darum, andere nicht zu spoilern. Ihr werdet The Last of Us: Part 2 bald in den Händen halten. Egal, was ihr seht und hört, die finale Erfahrung wird es wert sein.“

Nach einer weiteren kurzfristigen Verschiebung, die auf die durch den Coronavirus verursachten logistischen Probleme zurückzuführen ist, wird „The Last of Us: Part 2“ ab dem 19. Juni 2020 für die PlayStation 4 erhältlich ein.

A message from the studio: pic.twitter.com/f0TzIZXUIB — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 27, 2020

