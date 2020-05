Der Herr der Ringe Gollum: Erste Screenshots zeigen Gollum und mehr

"Der Herr der Ringe Gollum" erscheint unter anderem für die PS5.

Im Frühling des vergangenen Jahres kündigte das Hamburger Entwicklerstudio Daedalic Entertainment die laufenden Arbeiten an „Der Herr der Ringe: Gollum“ an.

Heute bedachte das Unternehmen die wartenden Fans endlich mit den ersten Screenshots zum Action-Adventure, die unter anderem einen Blick auf das Design des Protagonisten Gollum ermöglichen. Wie bereits vor ein paar Monaten angedeutet wurde, hebt sich dieses doch deutlich von Gollums Äußeren, wie wir es aus den „Der Herr der Ringe“-Filme kennen ab. Eine Design-Entscheidung, die laut den Entwicklern von Daedalic Entertainment bewusst getroffen wurde, da das Studio in „Der Herr der Ringe: Gollum“ auch einige Ideen einfließen lassen möchte.

Der Release erfolgt für den PC und die Next-Gen-Konsolen

So schrieben sich die kreativen Köpfe von Daedalic Entertainment das Ziel auf die Fahnen, die Geschichte von Gollum neu zu interpretieren und den Charakter zu vertiefen. Im spielerischen Bereich erwartet uns laut offiziellen Angaben ein klassisches Action-Adventure in der Welt von „Der Herr der Ringe“, das durch Stealth-Elemente angereichert wird.

„Das ist so offensichtlich, dass es [Stealth] definitiv im Spiel sein wird. Aber es wird andere Spielmechaniken geben, und wir testen zur Zeit verschiedene Ideen in der Vorproduktion. Es wird definitiv viel mehr geben, was du tun kannst, mehr als in üblichen Action-Adventures, was den Kampf betrifft“, so die Entwickler.

„Der Herr der Ringe: Gollum“ erscheint 2021 für den PC, die Xbox Series X und die PS5.

