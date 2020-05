The Last of Us Part 2: Zweiter Teil der Inside-Videoreihe beleuchtet das Gameplay

Im neuen Video der Inside-Reihe betrachten die Entwickler von Naughty Dog das Gameplay des kommenden PS4-Exklusivspiels "The Last of Us: Part 2" etwas genauer.

Sony Interactive Entertainment und die Entwickler von Naughty Dog haben ein neues Entwickler-Video in der zuvor gestarteten Inside-Reihe zu „The Last of Us: Part 2“ veröffentlicht. Dieses Mal konzentrieren sich die Entwickler rund um den Game Director Neil Druckmann auf das Gameplay des kommenden PS4-Exklusivtitels.

Inside-Video zum Gameplay

Das fast neun Minuten lange Entwickler-Video verrät euch weiter unten im Artikel einige Details zu den Gameplay-Features und Besonderheiten. Die Videos zeigen die wichtigsten Entwicklungsmitglieder, die mehr über das Design, die Technologie und die grundlegenden Ideen sprechen, die in den vergangenen sechs Jahren die Entwicklung von „The Last of Us: Part 2“ geleitet haben.

Im bereits zuvor veröffentlichten ersten Teil der Inside-Videoreihe haben die Entwickler einen spoilerfreien Blick auf die Geschichte des Rache-Abenteuers geworfen. Im kommenden dritten Teil der Reihe geht es ab dem 27. Mai 2020 unter dem Titel „Inside the Details“ offenbar um das Auge fürs Detail bei der Entwicklung. Ab dem 3. Juni 2020 steht im vierten Teil der Reihe die Welt des Rache-Abenteuers im Fokus.

Link zum ersten Teil: Erstes Video dreht sich um die Geschichte

Bis ihr selbst in der Haut von Ellie in die von Rache geprägte postapokalyptische Welt des Spiels eintauchen könnt, dauert es noch einige Wochen. „The Last of Us Part II“ erscheint am 19. Juni 2020 exklusiv für PS4. Nachfolgend könnt ihr das neue Video ansehen:

