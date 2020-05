PS5: SSD von großer Bedeutung – Zuvor mussten Features wegen Ladezeiten gestrichen werden

Ein weiterer Entwickler betont, welche große Bedeutung die SSD-Technologie in den kommenden Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X hat. Während bisher Features gestrichen werden mussten, die zu lange Ladezeiten hatten, müssen die Entwickler darauf in Zukunft weniger achten.

Betrachten wir die Neuerungen der Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X, dann fällt neben der größeren Rechenleistung auch die Integration von SSD-Speicher auf. Und glaubt man zahlreichen Entwicklern, dann ist der SSD-Technologie die größte Bedeutung für die Entwicklung von transformativen Next-Gen-Spielfeatures zuzuschreiben.

In einem neuen Interview hat der für „The Persistence“ verantwortliche Game Director Stuart Tilley von Firesprite Games erklärt, warum die SSD so wichtig für Next-Gen-Plattformen sind: Zuvor mussten oft Spielfeatures gestrichen werden, da sie auf klassischen Festplattensystem schlicht und einfach nicht schnell genug geladen werden konnten.

Spieler sind die Gewinner

Neben den SSD-Speicherlösungen bieten die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X jeweils noch einige weitere Vorzüge, die zusammengenommen gewaltige Sprünge vor Vorgängergeneration ermöglichen. Speziell scheint sich der Entwickler auch auf die neuen Möglichkeiten für 3D-Sound zu freuen.

„Die SSD wird massive Veränderungen bringen, damit wir größere Welten schaffen können, die schneller geladen werden und in denen wir uns schneller bewegen können. Sie eröffnet uns Möglichkeiten. Das neue 3D-Soundsystem ist großartig um Soundeffekte zu bieten, die sich so anfühlen, als wären sie um einen herum, während man auf der Couch sitzt. Das wird eine weitere große Verbesserung bringen“, bestätigte Tilley.

Und weiter: „[…] Es ist einfach super aufregend für uns, unsere Ambitionen größer zu machen, manchmal muss man ein Feature vielleicht streichen, weil es zum Beispiel eine lange Ladezeit erfordert. In der Zukunft, ist das vielleicht kein Problem mehr. Das wird uns unmittelbar ermöglichen, bessere Spiele zu machen, ich glaube, das ist absolut richtig.“

Stärkere Immersion durch DualSense

Zudem wird der DualSense-Controller der PS5 wird laut Tilley die Immersion deutlich verstärken. Neben deutlichen Verbesserungen für Grafik und Sound wird der neue PS5-Controller seinen Teil dazu beitragen, die Spieler tiefer in das Spielgeschehen eintauchen zu lassen, meint der Entwickler.

Das haptische Feedback des Controllers kann ein „Gefühl für die Oberfläche vermitteln, auf der die Figur geht, oder für die Dinge, die sie in ihren Händen trägt“. So könnten Entwickler ganz neue Spielerfahrungen schaffen, an die bisher noch nicht zu denken war.

„Es ist einfach großartig, als Spieleentwickler warten wir sehr lange darauf, dass die nächste Generation von Spielen auf den Markt kommt, also ist es in dieser Hinsicht wie Weihnachten im Land der Spielentwicklung.“

Wann genau und zu welchem Preis die PS5 und die Xbox Series X zum Ende des Jahres in den Handel kommen, ist noch nicht bekannt. Allerdings sind in den kommenden Wochen und Monaten diverse Events für die Enthüllung von Next-Gen-Spielen und womöglich Hardware zu erwarten.

