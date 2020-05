The Last of Us Part 2: State of Play mit umfangreicher Gameplay-Präsentation angekündigt

Wie Sony Interactive Entertainment bekannt gab, dürfen wir uns in dieser Woche über eine umfangreiche Gameplay-Präsentation zu "The Last of Us: Part 2" freuen. So kündigte das Unternehmen eine neue Ausgabe von "State of Play" an, in der sich alles um das neue Projekt von Naughty Dog dreht.

"The Last of Us: Part 2" erscheint exklusiv für die PS4.

Vor wenigen Tagen kündigten die Entwickler von Naughty Dog bereits an, dass wir uns bis zum finalen Release von „The Last of Us: Part 2“ in wenigen Wochen auf diverse Details zum Nachfolger freuen dürfen.

Wie auf dem offiziellen PlayStation Blog bekannt gegeben wurde, wird am Mittwoch, den 27. Mai 2020 eine weitere Ausgabe des „State of Play“-Formats zur Verfügung gestellt, in der sich alles um den neuen Titel aus dem Hause Naughty Dog drehen wird. Zu Wort kommt dabei der für „The Last of Us: Part 2“ verantwortliche Director Neil Druckmann, der ausführlich über das Sequel sprechen wird.

Mehr als 20 Minuten Gameplay-Material versprochen

Die neue Ausgabe von „State of Play“ bringt es laut Sony Interactive Entertainment auf eine Laufzeit von mehr als 25 Minuten und präsentiert uns brandneue Gameplay-Szenen aus „The Last of Us: Part 2“. Der Nachfolger wird nach mehreren Verschiebungen am 19. Juni 2020 exklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht. Zum Leidwesen der Spieler und Entwickler wurden vor ein paar Tagen entscheidende Details zur Handlung von „The Last of Us: Part 2“ geleakt.

Daher riefen die Verantwortlichen von Naughty Dog die Spieler dazu auf, sich mit der entsprechenden Vorsicht durch das Netz zu bewegen, um möglichen Spoilern aus der Welt zu gehen. Gleichzeitig werden Nutzer, die sich die Story-Details und geleakten Spielszenen zu Gemüte führten, darum gebeten, anderen Spielern die Spannung nicht zu verderben und sich mit Spoilern zurückzuhalten.

Die besagte „State of Play“-Ausgabe startet am Mittwoch um 22 Uhr unserer Zeit.

