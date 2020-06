Dead Island 2: Geleakte Screenshots zeigen 2015er Build

Bis zum Launch von "Dead Island 2" könnt ihr euch mit der Definitive Edition von "Dead Island" beschäftigen.

„Dead Island 2“ hat eine recht turbulente Entwicklung hinter sich. Und wann der Titel erscheinen wird, ist nach wie vor unklar. Jüngsten Gerüchten zufolge nimmt der Titel Kurs auf die Konsolen PS5 und Xbox Series X.

Während der momentane Status nicht so recht klar ist, tauchte im Internet Bilder auf, die offenbar einen Blick auf „Dead Island 2“ werfen lassen. Der Haken an der Sache: Den Berichten zufolge basieren sie auf einem Build aus dem Jahre 2015. Zum damaligen Zeitpunkt war noch Yager für die Entwicklung zuständig. Mittlerweile sind es die Dambuster Studios. Die entsprechenden Bilder seht ihr weiter unten.

„Dead Island 2“ wird inzwischen anders aussehen. Immerhin sind einige Jahre vergangenen, an denen am Spiel Hand angelegt wurde. Und für die heutigen Standards könnten sie etwas veraltet aussehen. Immerhin handelt es sich um einen unpolierten Build. Dennoch ist es interessant, zu sehen, wie das Zombie-Spiel einst aussah.

„Dead Island 2“ befindet sich seit einiger Zeit in der Entwicklungshölle. Im Mai 2019 behauptete THQ Nordic, dass wir bald etwas von diesem Spiel hören werden. Doch auch in den vergangenen zwölf Monaten war es recht still.

Ende des vergangenen Jahres betonte Koch Medias CEO Klemens Kundratitz lediglich: „Schaut, Dead Island ist eine sehr wichtige Marke für uns und wir müssen es richtig machen. Es ist ein Beweis unseres Engagements, es richtig zu machen.“

Und vor einigen Wochen keimte einmal mehr das Gerücht auf, dass der Titel für die beiden Konsolen PS5 und Xbox Series X erscheinen wird, was aufgrund des nahenden Generationswechsels keine Überraschung wäre.

Some more shots because this is blowing up; and people can’t seem to find it. pic.twitter.com/DfrssSeNw5

— Jason Harrdington (@JHarrdington) June 5, 2020