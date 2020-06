Resident Evil 8: Neuer Leak mit unbestätigten Details zur Geschichte, den Gegnern und mehr

Zum Start in die Woche erreichten uns weitere unbestätigte Details zu "Resident Evil 8". Diese drehen sich unter anderem um die Geschichte, die Charaktere und die Widersacher, mit denen sich die Spieler konfrontiert sehen.

"Resident Evil 8" wurde bisher nicht offiziell angekündigt.

Auch wenn die offizielle Ankündigung von „Resident Evil 8“ nach wie vor auf sich warten lässt, erreichten uns in den letzten Wochen immer wieder unbestätigte Details zum nächsten Ableger der langlebigen Horror-Serie.

Unter anderem war die Rede davon, dass „Resident Evil 8“ im kommenden Jahr erscheinen und in Form eines Cross-Generation-Release für die aktuellen Systeme sowie die Next-Generation-Konsolen veröffentlicht wird. Während Capcom weiter schweigt, macht in diesen Tagen ein weiterer vermeintlicher Leak die Runde. Da auch Details zur Geschichte von „Resident Evil 8“ genannt werden, möchten wir an dieser Stelle eine Spoiler-Warnung aussprechen.

Ein neuer Virus und ein mysteriöser Kult

Laut dem neuesten Leak dreht sich die Handlung von „Resident Evil 8“ um ein neues Virus, das Monster erschafft und von einem mysteriösen Kult verehrt wird. Im Laufe der Geschichte deutet das Spiel zwar an, dass sich der Spieler mit übernatürlichen Phänomenen konfrontiert sieht, im Endeffekt stellt sich jedoch heraus, dass wir es hier mit Halluzinationen zu tun haben, die durch das Virus hervorgerufen werden. Weiter heißt es, dass okkulte Themen in „Resident Evil 8“ eine wichtige Rolle spielen werden.

Neben komplett neuen Gegnern wird „Resident Evil 8“ laut dem Leak auch verschiedenen bekannten Monstern der Horror-Serie zu einem Comeback verhelfen – darunter Wölfen, klassischen Zombies sowie Monstern, die an die gefährlichen Licker erinnern. Einige der Zombies werden zudem gepanzert sein. Abseits der gängigen Schusswaffen greifen die Spieler auf weitere Waffen wie Schwert, Keulen oder Messer zurück, mit denen sie sich ihrer Haut erwehren.

Eine Taschenlampe als wichtige Spielmechanik?

Mit einem Blick auf die Schauplätze von „Resident Evil 8“ wird ausgeführt, dass die Spieler Wälder oder Höhlen erkunden, die nur schwach beleuchtet sind. Aus diesem Grund soll sich der Einsatz der Taschenlampe zu einem wichtigen Gameplay-Element entwickeln. Wenn die Taschenlampe nicht benutzt wird, lädt sich diese langsam wieder auf. Zu den neuen spielbaren Charakteren soll Emily gehören, eine Frau Ende 20.

Emily trifft im Dorf, dem ersten Bereich des Spiels, auf Ethan. Auf der Suche nach ihrem Vater schließt sich Emily mit Ethan zusammen, damit die beiden Überlebenden ihre Kräfte bündeln und sich gegenseitig unterstützen können. Ihre Rückkehr feiert in „Resident Evil 8“ offenbar Alex Wesker, die als zweiter Antagonist auftritt. Der Hauptgegner ist ein mysteriöser Graf, der im Schloss lebt und Alan R. heißt. Anscheinend ist er ein hochrangiges Mitglied von The Connections.

Da sich Capcom auch weiterhin weigert, Stellung zu den Berichten um „Resident Evil 8“ zu beziehen, sollte der vermeintliche Leak vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Unbestätigten Gerüchten zufolge könnte die offizielle Ankündigung von „Resident Evil 8“ in den nächsten Monaten erfolgen.

Quelle: Gamingbolt

