Destiny 3: Nachfolger laut Bungie derzeit nicht geplant

Unter dem Namen „Jenseits des Lichts“ kündigte Bungie am gestrigen Dienstag die neueste Erweiterung zum Multiplayer-Shooter „Destiny 2“ an.

Darüber hinaus wurde bereits vor wenigen Wochen eine Umsetzung für die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X beziehungsweise PlayStation 5 angekündigt. Doch wie steht es eigentlich um einen möglichen Nachfolger? Diesbezüglich verlor Bungie in einem Blog-Eintrag auf der offiziellen Website ein paar Worte und wies darauf hin, dass wir auf absehbare Zeit nicht mit einem Sequel rechnen sollten. Ein „Destiny 3“ sei derzeit nämlich nicht geplant.

Bungie über die Fehler der Vergangenheit

„Mit Destiny 1 haben wir das Problem der ’ständig wachsenden, exponentiellen Komplexität‘ gelöst, indem wir eine Fortsetzung in Form von Destiny 2 entwickelt haben. Wir haben den gesamten Inhalt von Destiny 1 und viele der Funktionen, die die Spieler lieben, zurückgelassen“, führte Bungie mit einem Blick auf die Vergangenheit aus.

Und weiter: „Wir glauben jetzt, dass es ein Fehler war, eine Situation zu schaffen, die die Community zerbrochen, den Fortschritt der Spieler zurückgesetzt und die Spielerfahrung auf eine Weise zurückgesetzt hat, die uns ein ganzes Jahr gekostet hat, um uns zu erholen und zu reparieren. Es ist ein Fehler, den wir nicht wiederholen wollen, indem wir ein Destiny 3 machen.“

Bungie abschließend: „Wir glauben nicht, dass eine Fortsetzung die richtige Richtung für das Spiel ist. Und in den letzten zwei Jahren haben wir all unsere Entwicklungsanstrengungen in neue Inhalte und das Gameplay investiert sowie in neue Engine-Funktionen, die eine einzelne sich entwickelnde Welt in Destiny 2 direkt unterstützen.“

„Destiny 2“ ist für den PC, die Xbox One, die PS4 und Stadia erhältlich.

