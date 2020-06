PSN Deal: Angebot der Woche mit 30 Prozent Rabatt

Im PlayStation Store wurde ein neues Angebot der Woche freigeschaltet. Es richtet sich an Spieler, die ihre Survival-Skills auf die Probe stellen möchten. "Stranded Deep" wurde um 30 Prozent im Preis gesenkt.

"Stranded Deep" ist im PlayStation Store das neue Angebot der Woche.

Neben den bereits vorgestellten PS4-Deals, die heute zur Verfügung gestellt wurden und über einen längeren Zeitraum hinweg verfügbar sind, ging heute ein neues Angebot der Woche an den Start. Es ist bis zum 18. Juni 2020 gültig und lässt euch 30 Prozent sparen.

Zum neuen Deal of the Week wurde „Stranded Deep“ erklärt, das im vergangenen April im PlayStation Network landete. Im Rahmen des neusten Sales bekommt ihr den Titel für schlappe 13,99 Euro. Jenseits der Rabattaktion werden 19,99 Euro fällig. Nachfolgend lest ihr die Eckdaten:

Stranded Deep in der Übersicht

Veröffentlicht am 21. April 2020

Metascore: 64 (PS4-Version)

User-Score: 4.7

Bewertung im PS Store: 3,5 Sterne

Regulärer Preis: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

In „Stranded Deep“ findet ihr euch als Überlebender eines Flugzeugabsturzes im Pazifik wieder und kämpft um euer Überleben, das ihr in exotischen Gewässern und Inselumgebungen sichern müsst. Dort findet ihr Vorräte und stellt Werkzeuge, Waffen sowie Behausungen her.

Im Spielverlauf müsst ihr euch mit Haien, Riesenkalmaren und anderen Meeresbewohnern auseinandersetzen, die als lebensbedrohliche Gefahren und Nahrungsquellen auf euch warten. An Land trefft ihr auf Wildschweine, Schlangen und weitere Wildtiere. Letztendlich gilt es, den Hunger, Durst sowie die Unterkühlung unter Kontrolle zu halten und einen Weg zurück zu finden.

Angebot der vergangenen Woche

Auch das Angebot der vergangenen Woche ist weiterhin gültig. Noch bis morgen bekommt ihr „ARK: Survival Evolved“ günstiger. Der Preis wurde um 80 Prozent auf 10,99 Euro gesenkt.

Ebenfalls im Angebot sind die Erweiterungen und der Season Pass. Eine Übersicht sowie die passenden Verlinkungen zum PlayStation Store halten wir hier für euch bereit.

Wie anfangs erwähnt ging heute ein weitere Sale mit neuen Angeboten an den Start. Im Preis reduziert wurden im PSN-Store mehr als 250 Spiele. Ab 99 Cent werdet ihr fündig. Und nach wie vor sind die PlayStation Plus-Spiele für Juni 2020 ohne Zusatzkosten downloadbar.

