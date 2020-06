The Last of Us Part 2: Stellt Verkaufsrekord in Großbritannien auf

In den britischen Verkaufscharts konnte sich "The Last of Us: Part 2" einen Rekord sichern und als am schnellsten verkaufter Sony-Titel dieser Generation auszeichnen. Kein Titel konnte dieses Jahr besser abschneiden.

Ellies Reise durch die gefährliche Welt von "The Last of Us: Part 2" konnte ein großes Interesse erwecken.

In der vergangenen Woche veröffentlichten Sony Interactive Entertainment und Naughty Dog mit dem Action-Adventure „The Last of Us: Part 2“ eines der meist erwarteten und zugleich kontroversesten Spiele dieser Generation.

Das neueste Abenteuer rund um Ellie und Joel konnte zwar Kritiker begeistern und einen Wertungsschnitt von 95 Punkten erreichen, muss von vielen Spielern jedoch harsche Kritik einstecken. Beinahe 50.000 User-Wertungen gingen bisher auf Metacritic ein und resultieren in einem Durchschnitt von 3,8 von 10 möglichen Punkten. Selten waren die Meinungen bei einem Videospiel derart gespalten.

Ein Start nach Maß

Den Verkaufszahlen scheint dies jedoch nicht zu schaden, wie ein neuer Bericht von GameIndustry.biz erahnen lässt. Denn „The Last of Us: Part 2“ konnte einen neuen Verkaufsrekord in Großbritannien aufstellen und in den britischen Verkaufscharts mühelos an der Spitze einsteigen. Dabei ist es auch Sonys am schnellsten verkauftes Spiel in dieser Konsolengeneration. Bisher gebührte dieser Erfolg einem anderen Naughty Dog-Spiel: „Uncharted 4: A Thief’s End“, das im Jahre 2016 ebenfalls von Spielern heiß erwartet wurde. Doch Ellie und Joel schlugen Nathan Drake um einen läppischen Prozent.

Gegenüber dem Vorgänger konnte sich „The Last of Us: Part 2“ deutlich steigern. Die Launch-Verkäufe stiegen im Vergleich zum ersten Teil um 76 Prozent. Dabei sollte man nicht außer Acht lassen, dass der Erfolg der PlayStation 4 daran einen Anteil haben dürfte.

Aber nicht nur Sony-intern konnte sich „The Last of Us: Part 2“ durchsetzen, es ist auch der erfolgreichste Verkaufsstart des Jahres in Großbritannien und konnte Nintendos „Animal Crossing: New Horizons“ um 40 Prozent übertrumpfen. Da in den britischen Verkaufscharts ausschließlich Retail-Versionen gewertet werden, kann man den Gesamterfolg von „The Last of Us: Part 2“ noch nicht einschätzen. Schließlich könnten die digitalen Verkäufe ebenfalls immens angestiegen sein.

Die Top-Ten der UK-Charts dieser Woche kann man der folgenden Übersicht entnehmen:

(NEU) The Last of Us: Part 2 (PS4) (2) Ring Fit Adventure (Switch) (3) FIFA 20 (multi) (1) Mario Kart 8: Deluxe (Switch) (6) Call of Duty: Modern Warfare (multi) (4) Grand Theft Auto 5 (multi) (7) Minecraft: Switch Version (Switch) (9) 51 Worldwide Games (Switch) (15) Pokémon Schild (Switch) (14) Star Wars: Jedi Fallen Order

