PS5 & Xbox Series X: Ehemaliger PlayStation-Präsident wünscht sich 15 Stunden lange AAA-Spiele zurück

Der neueste Sony-Blockbuster "The Last of Us: Part 2" beschäftigt die Spieler auch bis zu 30 Stunden.

In den letzten beiden Konsolengenerationen wurden AAA-Spiele immer größer und langlebiger. Live-Content, Event-Inhalte und Erweiterungen sollen die Spieler langfristig ans Spiel binden. Allerdings hatte man in den letzten Jahren auch einen immer stärkeren Fokus auf Open-World-Spiele wie „Red Dead Redemption 2“, „Assassin’s Creed Odyssey“, „The Witcher 3: Wild Hunt“ gelegt, die einen von Grund auf schon über 100 Stunden beschäftigen.

Um solche Spiele auf die Beine zu stellen, werden heutzutage gigantische Entwicklerstudios, ein riesiges Budget und vor allem eine Aufopferung der Mitarbeiter benötigt, wenn die stets harsch kritisierten Crunch-Zeiten der Entwicklung anstehen. Mit jeder Konsolengeneration steigen die Produktionskosten, da eine bessere Grafik und mehr Details auch mehr Arbeit benötigen.

Kosten könnten weiter explodieren

Auf der Gamelab Live-Konferenz sprach der ehemalige PlayStation-Präsident Shawn Layden über die potentiellen Kosten der AAA-Spiele auf den Next-Gen-Konsolen. Bisher wurden meist zwischen 80 und 150 Millionen US-Dollar für die Produktion benötigt, wobei Layden von einem weiteren Kostenanstieg ausgeht. Aus diesem Grund würde Layden gerne wieder die AAA-Titel sehen, die 12 bis 15 Stunden Spielzeit bieten.

„Es ist für jedes Adventure-Spiel schwierig die 50 bis 60 Stunden Gameplay anzupeilen, da es so viel kostspieliger ist, um es zu erreichen. Und am Ende könnte man einige interessante Schöpfer und ihre Geschichten aus dem Markt ausschließen, wenn dies die Marke ist, die sie erreichen müssen … wir müssen das überdenken“, sagte Layden. „Gibt es eine andere Antwort? Anstatt fünf Jahre zu nutzen, um ein 80-Stunden-Spiel zu erschaffen, stellt sich die Frage, wie ein drei Jahre und 15-Stunden-Spiel aussehen könnte. Wie hoch wären die Kosten? Ist es eine vollwertige Erfahrung?“

Als alteingesessener Gamer würde Layden die kürzeren AAA-Spiele bevorzugen, da er vor allem mehr Spiele abschließen würde. Zudem vergleicht er es mit gut zusammengestellter Literatur oder einem Film, der einen gestraffteren und ansprechenderen Inhalt bietet.

Allerdings sieht Layden auch ein Streitthema zwischen den weiter ansteigenden Produktionskosten und dem Preis eines neuen Spiels. Schließlich zahlt man heutzutage weiterhin 70 Euro bzw. 60 Dollar für eine Neuveröffentlichung.

„Es waren 59,99 US-Dollar, seitdem ich in dieses Geschäft gekommen bin, aber die Kosten von Spielen sind seitdem um das Zehnfache gestiegen. Wenn man keine Elastizität beim Preispunkt hat, aber einige riesige Unbeständigkeit beim Kostenpunkt vorherrscht, wird dieses Modell sehr schwierig. Ich denke, dass diese Generation diese beiden Imperative kollidieren sehen wird“, betonte Layden abschließend.

Es wird sich zeigen müssen, wie sich die Branche in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird.

