Horizon Zero Dawn/Forbidden West: Lead-Writer Gonzalez verlässt Guerrilla Games

Wie sich dem LinkedIn-Profil von John Gonzalez entnehmen lässt, entschloss sich der Lead-Writer hinter "Horizon: Zero Dawn" dazu, Guerrilla Games zu verlassen. Mittlerweile arbeitet Gonzalez bei einem neuen Triple-A-Studio in Spanien.

"Horizon: Forbidden West" erscheint exklusiv für die PS5.

Zu den Titeln, die im Rahmen von Sony Interactive Entertainments großem Online-Event für die PlayStation 5 bestätigt wurden, gehörte unter anderem das Action-Rollenspiel „Horizon: Forbidden West“.

Genau wie der Vorgänger entsteht das neue Abenteuer von Aloy bei Guerrilla Games in den Niederlanden. Wie sich dem Lebenslauf von John Gonzalez entnehmen lässt, wird Guerrilla Games zukünftig ohne seine Unterstützung auskommen müssen. So entschloss sich Gonzalez dazu, das niederländische Studio zu verlassen und bei einem neuen Triple-A-Studio in Spanien anzuheuern.

Gonzalez‘ Weg führt nach Spanien

Der Name des Studios wurde bisher nicht verraten. Klammern wir die Tatsache, dass Gonzalez in Spanien an einem Open-World-Titel auf Basis einer neuen Marke arbeitet, einmal aus, lassen auch konkrete Details zu seinem nächsten Titel noch auf sich warten. Zwischen September 2013 und Juli 2016 arbeitete Gonzalez bei Guerrilla Games als Lead-Writer an „Horizon: Zero Dawn“.

Im Zeitraum zwischen dem Juli 2016 und Juni 2020 wirkte er zudem als Narrative-Director an „Horizon: Forbidden West“ mit und war laut seinem Lebenslauf unter anderem für die Handlung des Nachfolgers sowie die Hauptquests und die Hauptcharaktere verantwortlich.

„Horizon: Forbidden West“ befindet sich exklusiv für die PlayStation 5 in Entwicklung und wird im Laufe des kommenden Jahres das Licht der Welt erblicken.

