Ghost of Tsushima: Preload gestartet und Update 1.03 verfügbar

"Ghost of Tsushima" nähert sich der Veröffentlichung. Passend dazu können Käufer der digitalen Version damit beginnen, den PS4-Titel per Preload auf ihre Konsole zu laden. Auch das Update 1.03 wurde veröffentlicht.

"Ghost of Tsushima" erscheint in der kommenden Woche.

Nach „The Last of Us Part 2“ nähert sich ein weiterer potentieller Blockbuster, mit dem die PS4-Ära erfolgreich abgeschlossen werden kann. Es handelt sich um „Ghost of Tsushima“, das in der kommenden Woche den weltweiten Markt erobert.

Ladet Ghost of Tsushima auf die PS4

Falls ihr zu den Käufern der digitalen Version zählt, könnt ihr damit beginnen, „Ghost of Tsushima“ via Preload auf die PS4 zu laden. Davon berichten verschiedene Spieler auf Plattformen wie Resetera und Reddit.

Auch zu den Dateigrößen des Spiels wurden Angaben gemacht. „Ghost of Tsushima“ ansich bringt es auf eine Größe von 34 GB. Rund 22 GB werden benötigt, um das Spiel starten zu können. Möglich ist das natürlich erst am Launch-Tag. Weitere 22 GB umfassen offenbar die Bonusinhalte, die mit der Deluxe Edition den Weg in das Spiel finden.

Ghost of Tsushima im PS Store vorbestellen

Patch 1.03 verfügbar: Auch mehrere Updates wurden schon für „Ghost of Tsushima“ veröffentlicht. Bei der aktuellen Version handelt es sich um das Update 1.03. Ein umfangreicher Changelog liebt bislang nicht vor. In der neusten Version ist lediglich von der Behebung einiger Lokalisierungs-Probleme und von allgemeinen Bug-Fixes die Rede. Etwa 11,3 GB umfasst der Software-Flicken.

Das Review-Embargo wurde kürzlich enthüllt. Freigeschaltet werden die Tests zu „Ghost of Tsushima“ demnach am 14. Juli 2020 um 16 Uhr. In Erfahrung bringen, ob der Titel etwas taugt, könnt ihr somit nur wenige Tage vor dem Launch. Auch wir bereiten unseren Test zu „Ghost of Tsushima“ vor und werden wie gewohnt auf die internationalen Testergebnisse aufmerksam machen.

Bis zur Veröffentlichung von „Ghost of Tsushima“ vergehen nach der Freischaltung der Tests noch drei Tage. Der Titel kommt am 17. Juli 2020 exklusiv für die PlayStation 4 auf den Markt. Mehr zum Spiel erfahrt ihr wie gewohnt in unserer Themen-Übersicht.

