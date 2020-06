Ghost of Tsushima: Test-Embargo enthüllt – Termin und Uhrzeit

"Ghost of Tsushima" setzt offenbar auf ansehnliche Grafikeffekte.

Nachdem „The Last of Us Part 2“ erfolgreich von Sony auf den Markt gebracht wurde und innerhalb weniger Tage die Verkaufsmarke von vier Millionen Exemplaren durchbrechen konnte, folgen für die PS4 nur noch wenige Exklusivspiele. Eines davon ist „Ghost of Tsushima“. Der Launch des Samurai-Titels aus dem Hause Sucker Punch erfolgt am 17. Juli 2020.

Der eine oder andere Interessent wird sich vor dem Kauf bzw. der Vorbestellung die Frage stellen, ob der Titel das investierte Geld wert ist oder der Hype die tatsächlichen Qualitäten des Spiels übertrifft. Die Antwort darauf folgt schon vor dem Launch von „Ghost of Tsushima“. Der Termin des Review-Embargos wurde heute enthüllt.

Freigeschaltet werden die Tests zu „Ghost of Tsushima“ demnach am 14. Juli 2020 um 16 Uhr, also wenige Tage vor der tatsächlichen Veröffentlichung. Davon berichtet Gamingbolt mit einem Verweis auf Opencritic. Auch wir bereiten unseren Test zu „Ghost of Tsushima“ vor und werden wie gewohnt auf die internationalen Testergebnisse aufmerksam machen.



In „Ghost of Tsushima“ nutzt ihr oft den Überraschungseffekt.

Entwicklung abgeschlossen

Der pünktlichen Veröffentlichung von „Ghost of Tsushima“ dürfte nichts mehr im Wege stehen. Erst kürzlich wurde bekannt, dass der exklusive PS4-Titel den sogenannten Gold-Status erreicht hat. Das bedeutet: Die Entwicklung des Grundspiels wurde abgeschlossen, sodass sich die Macher auf weitere Inhalte und Verbesserungen, die voraussichtlich mit Updates nachgereicht werden, konzentrieren können.

Der Patch 1.01 für „Ghost of Tsushima“ wurde schon im Laufe dieser Woche bereitgestellt. Er behebt Probleme mit der Lokalisierung und nimmt sich nicht näher genannten Bugs an.

Nackter Hintern und Enthauptungen

In einer vorangegangenen Meldung berichteten wir, dass „Ghost of Tsushima“ die Hürden des amerikanischen ESRB nehmen konnte. Dem Prüfbericht lassen sich einige Details zum kommenden Samurai-Abenteuer entnehmen. Demnach erwarten euch folgende Inhalte:

Ihr benutzt Samurai-Schwerter, vergiftete Pfeile und Bögen, um Feinde zu bekämpfen.

Einige Angriffe führen zur Zerstückelung und/oder Enthauptung feindlicher Soldaten.

Ihr seht mitunter große Blutspritzereffekte.

Ihr könnt Attentate ausführen (z.B. Nackenstechen, Aufspießen mit dem Schwert), um Feinde leise zu erledigen.

Zwischensequenzen stellen zusätzliche Akte intensiver Gewalt dar (weitere Details).

Ihr seht das entblößte Gesäß eines Mannes, der in einer heißen Quelle badet.

Bald könnt ihr diese Elemente von „Ghost of Tsushima“ selbst erleben. Der Titel kommt – wie bereits erwähnt – am 17. Juli 2020 für die PlayStation 4 auf den Markt. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

