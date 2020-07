Deathloop: Frische Artworks zeigen das Level-Design

"Deathloop" erscheint zunächst nur für den PC und die PS5.

Im vergangenen Monat nutzten Bethesda Softworks und die Entwickler der Arkane Studios Sony Interactive Entertainments großes Online-Event, um den ungewöhnlichen Shooter „Deathloop“ zu präsentieren.

Im Rahmen des Ganzen wurde unter anderem bekannt gegeben, dass „Deathloop“ auf den Konsolen zeitexklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht wird. Weiter hieß es, dass ihr euch auf der PlayStation der nächsten Generation auf eine Darstellung in 4K und 60 Bildern die Sekunde freuen dürft. Ergänzend zu dieser Ankündigung wurden frische Artworks zur Verfügung gestellt, die einen Blick auf das Level-Design ermöglichen.

Mit „Deathloop“ verfolgen die Entwickler der Arkane Studios laut eigenen Angaben einen komplett neuen Ansatz im First-Person-Shooter-Genre, mit dem für spielerisch frischen Wind gesorgt werden soll. Ihr schlüpft in die Rolle des Protagonisten Colt, der jeden Tag am gleichen Strand und darüber hinaus auch noch mit einem mörderischen Kater aufwacht.

Gleichzeitig ist er das Ziel derselben inselweiten Menschenjagd durch die immer wieder gleichen Partygäste. Um diesen tödlichen Kreislauf zu durchbrechen, müsst ihr in „Deathloop“ vor Mitternacht acht ausgewählte Ziele ausgeschaltet haben. Gelingt es euch nicht, dieses Ziel bis Mitternacht zu erreichen, beginnt der tödliche Kreislauf von vorne.

„Deathloop“ erscheint im Herbst 2020 für den PC und die PC. Die Umsetzung für die Xbox Series X folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

