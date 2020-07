Cyberpunk 2077: Es gibt immer einen Weg, ohne jemanden zu töten

Nach mehreren Verschiebungen kommt "Cyberpunk 2077" im November auf den Markt.

Zwar ist „Cyberpunk 2077“ grundsätzlich ein Spiel, in dem ihr euch mit allerlei Kontrahenten anlegt. Doch seid ihr nicht dazu gezwungen, diese zu töten. Darauf verwies einmal mehr der Lead-Quest-Designer Pawel Sasko.

Laut seiner Aussage wird es in „Cyberpunk 2077“ immer einen Weg geben, nicht zu töten. Das gelte sogar bei Begegnungen mit Bossgegnern. „Die wichtigsten Entscheidungen im Spiel, alle Bosse und Elite-Gegner – es gibt immer einen Weg, ohne jemanden zu töten“, so Sasko.

Ihr könnt nicht allem ausweichen

Natürlich lassen sich Konflikte nicht immer vermeiden, aber wenn ihr es denn wollt, können diese in vielen Situationen milder verlaufen.

„Manchmal sind Aggressionen und Kämpfe mit einem Gegner etwas, das sich nicht vermeiden lässt“, so Sasko weiter. „Es ist nicht so, dass man jemandem massakrieren muss, aber es ist auch nicht so, dass man dem Kampf völlig ausweichen kann. Man ist in der Lage, so zu kämpfen, dass man nur seine Gegner neutralisiert und damit das Spiel besteht“, so Sasko.

Letztendlich scheinen die Spieler in „Cyberpunk 2077“ einen pazifistischeren Ansatz verfolgen zu können. Einen ähnlichen Ansatz kennt ihr vielleicht schon von „Dishonored“, wo ihr nicht-tödlichen Takedowns einsetzen und mit Feinden gefüllte Gebiete umgehen könnt, anstatt alle paar Sekunden jemanden zu töten.

Selbst erleben könnt ihr den Ansatz von CD Projekt schon bald. „Cyberpunk 2077“ erscheint am 19. November 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Zudem soll in diesem Jahr eine Version für Stadia auf den Markt kommen.

Zum Thema

Auch die künftigen Besitzer der PlayStation 5 und Xbox Series X gehen nicht leer aus. Zu einem späteren Zeitpunkt wird ein kostenloses Upgrade angeboten, das die Hardware der Next-Gen-Konsolen nutzt. Besitzern der Xbox One- und PlayStation 4-Fassung wird dieses Update kostenlos angeboten, wie CD Projekt jüngst betonte.

