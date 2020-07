The Outer Worlds: „Peril on Gorgon“-Erweiterung mit Trailer und Details angekündigt

Unter dem Namen "Peril on Gorgon" kündigten die Entwickler von Obsidian Entertainment eine neue Download-Erweiterung zum Rollenspiel "The Outer Worlds" an. Wir haben den ersten Trailer und passende Details für euch.

"The Outer Worlds" wird weiter mit neuen Inhalten unterstützt.

Auch das von Obsidian Entertainment entwickelte Rollenspiel „The Outer Worlds“ gehörte zu den Titeln, die im Rahmen des gestrigen Xbox Games Showcase thematisiert wurden.

So kündigte das mittlerweile zu Microsoft gehörende Entwicklerstudio die laufenden Arbeiten an einer Download-Erweiterung an, die unter dem Namen „Peril on Gorgon“ entsteht. Der DLC wird ab dem 9. September 2020 für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich sein. Begleitet wird die Ankündigung der Erweiterung von einem Trailer, der unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit steht.

Erkundet den Asteroiden Gorgon

Offiziellen Angaben zufolge orientiert sich „Peril on Gorgon“ thematisch am Hauptspiel und soll mit dem gleichen Humor punkten, der bereits „The Outer Worlds“ auszeichnete. Euch verschlägt es auf den namensgebenden Asteroiden Gorgon, auf dem ihr ein neues Abenteuer erlebt und dem mysteriösen Ursprung von Adrena-Time auf den Grund geht.

„Während Deiner Schicht findest Du neue Waffen, die vom Vorstand bereits genehmigt wurden, Rüstungen, Schwachstellen und jede Menge unvorhergesehene Herausforderungen, die schon das ursprüngliche Spiel so spannend machten“, führen die Entwickler von Obsidian Entertainment aus.

Im Rahmen der Download-Erweiterung wird zudem die maximale Charakterstufe auf 33 angehoben, was euch die Möglichkeit bietet, euren Helden mit weiteren Fähigkeiten auszustatten.

