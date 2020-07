Ghost of Tsushima: Update 1.05 mit tödlichem Schwierigkeitsgrad und mehr verfügbar

Wie die Entwickler von Sucker Punch bekannt gaben, steht unter der Versionsbezeichnung 1.05 ab sofort ein neues Update zu "Ghost of Tsushima" bereit. Freuen dürft ihr euch unter anderem auf einen neuen tödlichen Schwierigkeitsgrad und kleinere Bugfixes.

In der vergangenen Woche veröffentlichten die „Sly Cooper“- und „inFamous“-Macher von Sucker Punch mit „Ghost of Tsushima“ ihr neuestes Projekt.

Wie das Studio bekannt gab, steht ab sofort ein neues Update bereit, das das PlayStation 4-exklusive Samurai-Abenteuer auf die Version 1.05 hebt. Zu den neuen Features, denen mit dem heutigen Update der Weg in „Ghost of Tsushima“ geebnet wird, gehört ein neuer tödlicher Schwierigkeitsgrad, in dem sowohl eure Attacken als auch die Angriffe eurer Gegner deutlich mehr Schaden verursachen und entsprechend schneller zum Tod führen. Darüber hinaus gehen eure Widersacher deutlich aggressiver zu Werke.

Bugfixes und überarbeitete Texte

Hinzukommt ein Modus, in dem die Intensität des Kampfgeschehens gesenkt werden kann. „Der Modus mit niedrigerer Intensität soll das Herz und das Gefühl des Kampfes von Ghost of Tsushima erhalten und gleichzeitig mehrere zeitspezifische Elemente entspannen. Der Kampf ist weniger intensiv und gibt Ihnen mehr Zeit zum Reagieren. Stealth-Einstellungen sind verzeihender und Feinde brauchen länger, um dich zu entdecken“, so Sucker Punch.

Auch das Feedback der Spieler, die die Texte mitunter als zu klein empfanden, wurde im neuen Update berücksichtigt. Welche Änderungen und Verbesserungen im Update 1.05 sonst noch geboten werden, verrät euch der entsprechende Changelog, der auf der offiziellen Website zur Ansicht bereit steht.

