Hitman 3: Zusätzliche Leistung der PS5 wird auch in den alten Levels zu spüren sein

Agent 47 verschlägt es unter anderem nach Dubai.

Bereits im Laufe des gestrigen Tages berichteten wir, dass das zuständige Entwicklerstudio IO Interactive die Vorzüge der PlayStation 5 lobt und die kommenden Sony-Konsole als die „perfekte Heimat“ für die „Hitman“-Reihe betitelt. Nun sind einige weitere Aussagen des Game Directors Mattias Engström aufgetaucht, die er in einem Interview mit dem Official PlayStation Magazine getätigt hat.

Alte Levels erstrahlen im neuen Glanz

Es wurde bereits bekanntgegeben, dass in „Hitman 3“ auch die Levels aus den vorherigen beiden Ablegern enthalten sein werden. Laut Engström sollen auch die Schauplätze, die die Spieler bereits aus „Hitman“ kennen könnten, das 2016 für die aktuellen Konsolen und den PC veröffentlicht wurde, von der zusätzlichen Leistungsfähigkeit der Next-Gen-Konsole profitieren.

Engström betonte, dass man unter anderem die Screen Space Reflections im neuen Spiel an die Grenzen bringt, wobei auch in anderen Bereichen der technische Fortschritt sichtbar sein soll. All diese Verbesserungen sollen in der gesamten Trilogie spürbar sein. Dies hatte ihm auch einer der Tech-Artists bewiesen, indem er Vorher-Nachher-Bilder der Modeschau im Paris-Level aus dem ersten Teil präsentierte. Der qualitative Unterschied hatte auch Engström begeistert, weshalb er der Meinung ist, dass die Fans ihren Spaß haben werden, wenn sie die Levels noch einmal spielen.

„Hitman 3“ soll im Januar 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X, die Xbox One und den PC erscheinen. Die Entwickler wollen den Abschluss der Trilogie rund um Agent 47 auf den Bildschirm zaubern. Weitere Informationen zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

