PS5: PS4-Titel können laut einem Insider auch ohne Prüfung durch Sony gespielt werden

Wie im Rahmen der offiziellen Ankündigung der PlayStation 5 bestätigt wurde, wird den Spielern dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität die Möglichkeit geboten, PS4-Titel auf ihrem neuen System zu spielen.

Konkrete Details zur Abwärtskompatibilität der PlayStation 5 nannte Sony Interactive Entertainment bisher allerdings nicht und wies lediglich darauf hin, dass sich der größte Teil der PlayStation 4-Titel schon zum Launch der PS5 auf der Konsole nutzen lässt. Ein weiteres interessantes und bisher noch unbestätigtes Detail zur Abwärtskompatibilität der PS5 nannte der Insider Lance McDonald.

Spiele müssen möglicherweise nicht von Sony Interactive Entertainment geprüft werden

„In der Vergangenheit herrschte einiges an Verwirrung darüber, und ich kann jetzt für Klarheit sorgen: Die PlayStation 5 kann alle PlayStation 4-Spiele ohne Whitelist per Spiel ausführen. Sony testet weiterhin Titel, aber das System hindert euch nicht daran, nicht getestete Spiele zu starten“, so Lance McDonald in einem mittlerweile wieder gelöschten Tweet.

Sollten sich die Angaben von McDonald bewahrheiten, liegt der Gedankengang nahe, dass nur bei von Sony Interactive Entertainment getesteten PS4-Spielen ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist, während bei nicht getesteten Titeln in Einzelfällen möglicherweise mit kleineren Komplikationen beziehungsweise Fehlern zu rechnen ist. Eine offizielle Stellungnahme seitens Sony Interactive Entertainment steht aktuell allerdings noch aus.

Die PS5 erscheint im diesjährigen Weihnachtsgeschäft und wird in zwei unterschiedlichen Versionen veröffentlicht. Neben einem klassischen Modell wartet zudem eine Download-only-Version für die Digital-Käufer unter euch, bei der auf ein optisches Laufwerk verzichtet wurde.

