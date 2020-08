Xbox Series X/S: Hinweise auf Release-Date und Enthüllung von Lockhart

Erscheint die Xbox Series X Anfang November?

Wirklich neue Details wurden zu den beiden Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X in den vergangenen Wochen nicht geteilt. Mittlerweile scheint es zumindest gesichert zu sein, dass nicht nur Sony zwei Modelle ins Rennen schicken wird, sondern auch Microsoft.

Einen weiteren Hinweis auf die Xbox Series S lieferte kürzlich eine Präsentation des neuen Controllers, der einen Verweis auf die Xbox Series X und Xbox Series S umfasst. Wir berichteten bereits. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr ein passendes Vorstellungsvideo.

Vorstellung in drei Wochen? Unklar ist nach wie vor, wann die Xbox Series S angekündigt werden soll. Etwas mehr Licht ins Dunkel könnte Jeff Grubb von Venturebeat gebracht haben, der von einer Enthüllung in drei Wochen erfahren haben möchte. Ein Blick auf den Kalender verdeutlicht: Das wäre in etwa der Zeitraum der Gamescom 2020.

Mit der Zwei-Konsolen-Strategie gehen Sony und Microsoft offenbar recht unterschiedliche Wege. Während sich die PS5 und die Digital Edition nur wenig voneinander unterscheiden und Käufer des zweiten Modells lediglich auf das Disk-Laufwerk verzichten müssen, gab es in der Vergangenheit Hinweise darauf, dass Microsoft mit der Xbox Series S ein komplett abgespecktes Modell mit einer niedrigeren Leistung und einem deutlich reduzierten Preis auf den Markt bringen möchte.

Sollte uns Grubb mit dem folgenden Tweet nicht auf die falsche Fährte locken, dann sind wir in drei Wochen ein wenig schlauer.

I’m sorry. I looked at the calendar wrong. It’s within three weeks. — grubbsnax is back (@JeffGrubb) August 9, 2020

Release-Termin der Xbox Series X bekannt?

Kommen wir zurück zum anfangs erwähnten Controller der Xbox Series X, der einen möglichen Hinweis auf den Release-Termin der Konsole enthalten könnte. Interessanterweise läuft die Garantiezeit des Eingabegerätes am 5. November 2021 ab.

Spekulationen zufolge beginnt die Garantiezeit am Tag der Veröffentlichung der neuen Konsole und endet genau zwölf Monate später, was bedeuten würde: Die Xbox Series X kommt am 5. oder vielleicht auch am 6. November 2020 auf den Markt.

Einen offiziellen Termin gab Microsoft bislang nicht preis. Auch Sony hüllt sich weiterhin in Schweigen. Selbst die Preise beider Konsolen wollten die Hersteller bisher nicht herausgeben.

