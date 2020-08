Cyberpunk 2077: USK-Rating enthüllt und Retail-Fassungen mit Wendecover

Dem Launch im November steht nicht mehr viel im Wege.

CD Projekt hat mitgeteilt, dass „Cyberpunk 2077“ die Hürden der hiesigen USK nehmen konnte. Der Titel wurde geprüft und erhielt die Einstufung „Keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG“. Als Zielgruppe dient demnach ein erwachsenes Publikum mit Spielern, die mindestens 18 Jahre alt sind.

Doch mussten für die USK-18-Einstufung Anpassungen vorgenommen werden? Laut Hersteller wurde „Cyberpunk 2077“ in keinerlei Form zensiert – was einen ungeschnittenen Release im kommenden November ermöglicht.

In der heutigen Pressemeldung heißt es dazu: „Wir freuen uns sehr darüber, unseren deutschen Fans eine ungeschnittene Fassung von Cyberpunk 2077 anbieten zu können. Damit stellen wir sicher, dass sie das Spiel genau so erleben und genießen können, wie unsere Designer und Autoren es immer geplant hatten“, so Lead Release Manager Jakub Kutrzuba.

Wendecover für Retail-Fassungen

Auch wenn der digitale Wandel immer weiter voranschreitet, könnt ihr „Cyberpunk 2077“ ganz klassisch als Disk-Version ordern. Laut CD Projekt kommen alle Retail-Fassungen mit einem Wendecover daher. Damit könnt ihr euch wahlweise die weibliche oder die männliche Cover-Variante in euer Regal stellen.

Erscheinen wird „Cyberpunk 2077“ am 19. November 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Nutzer von Google Statdia werden ebenfalls in diesem Jahr versorgt.

Darüber hinaus wird „Cyberpunk 2077“ auf Xbox Series X und PlayStation 5 spielbar gemacht. Zu einem bislang nicht näher genannten Zeitpunkt erscheint ein Upgrade, das die Hardware der Next Gen-Konsolen laut Hersteller „vollständig ausnutzt und Besitzern der Xbox One- respektive PlayStation 4-Fassung kostenlos zur Verfügung gestellt wird“.

Mehr zu „Cyberpunk 2077“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht. Hier ein paar aktuelle Bilder:

