Ghost of Tsushima: Fast 2 Millionen digitale Einheiten im Juli verkauft

"Ghost of Tsushima" erhielt durchgehend positive Bewertungen.

Im vergangenen Monat ist das Samurai-Abenteuer „Ghost of Tsushima“ exklusiv für die PS4 erschienen. Nachdem das Spiel rund sechs Jahre lang in der Entwicklung war, scheint es sich letztendlich ausgezahlt zu haben. Innerhalb der ersten drei Tage verkaufte sich das Spiel bereits 2,4 Millionen Mal. Damit ist es auf der PS4 das sich am schnellsten verkaufende Sony-IP .

Jetzt wurden weitere Zahlen zum Spiel veröffentlicht. Laut dem Forschungsinstitut SuperData wurden allein im Juli fast zwei Millionen digitale Einheiten verkauft. Genau genommen sind es 1,9 Millionen Mal. Hierbei muss man beachten, dass das Action-Adventure am 17. Juli erschienen ist, womit diese Verkaufszahlen in gerade mal zwei Wochen zustande gekommen sind.

Damit wurden andere Sony-Releases aus den vorherigen Jahren deutlich übertroffen. Von „Days Gone“ wurden innerhalb der ersten zwei Monate 1,3 Millionen digitale Einheiten verkaufte, während das Action-Rollenspiel „Horizon Zero Dawn“ in dieser Zeitspanne 1,9 Millionen mal digital ausgeliefert wurde.

Zusätzlich stellte „Ghost of Tsushima“ einen Rekord für das erfolgreichste Konsolenspiel auf, das im Juli veröffentlicht wurde. Naughty Dogs Top-Spiel „The Last of Us Part 2“ stellte diesen Rekord kurz zuvor für den Monat Juni auf.

Entwickler feiern einen Erfolg nach dem anderen

Nachdem das Spiel in den letzten Wochen sowohl die deutschen als auch die amerikanischen Charts dominierte und zudem das erfolgreichste First-Party-Spiel in Japan ist, unterstreichen die oben genannten Zahlen noch einmal, welch großen Erfolg Sucker Punch’s „Ghost of Tsushima“ darstellt.

Zum Thema

Vor kurzem wurde übrigens ein Online-Modus namens „Ghost of Tsushima Legends“ angekündigt, welcher im Laufe dieses Jahres erscheinen soll. Obwohl der Modus als kostenloser Download angeboten werden wird, sollen keine zusätzlichen Kosten durch Mikrotransaktionen oder ähnliches entstehen.

Quelle: SuperData

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Ghost of Tsushima