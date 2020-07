Ghost of Tsushima: Schlägt mit einem erfolgreichen Launch God of War und The Last of Us: Part 2

"Ghost of Tsushima" ist exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich.

In der vergangenen Woche veröffentlichte Sony Interactive Entertainment mit „Ghost of Tsushima“ das neueste Projekt der „Sly Cooper“- und „inFamous“-Macher von Sucker Punch.

Nachdem sich in den vergangenen Tagen bereits abzeichnete, dass „Ghost of Tsushima“ einen erfolgreichen Verkaufsstart hinlegte, nannte Sony Interactive Entertainment zum Abschluss der Woche weitere Details zu diesem Thema. Wie es heißt, verkaufte sich „Ghost of Tsushima“ in den ersten drei Tagen über 2,4 Millionen Mal.

Damit ließ das Abenteuer von Jin Sakai in den ersten drei Tagen nach dem Verkaufsstart selbst große Exklusiv-Titel wie „God of War“ oder „The Last of Us: Part 2“ hinter sich und schwang sich zum schnellstverkauften First-Party-Titel der PlayStation 4 auf. Vor allem auf dem japanischen Markt entwickelte sich „Ghost of Tsushima“ zu einem unerwarteten Erfolg und sorgte vereinzelt sogar für Lieferengpässe. Sony Interactive Entertainment versprach, so schnell wie möglich weitere Kopien an den japanischen Handel auszuliefern.

„Ghost of Tsushima“ verfrachtet euch auf die namensgebende Insel Tsushima, die als letztes Bollwerk zwischen dem japanischen Festland und der Streitmacht der Mongolen steht, die Asien Stück für Stück erobert. In den Mittelpunkt des Geschehens rückt der Protagonist Jin Sakai, der zu den letzten Überlebenden seines Clans gehört.

Um die Mongolen zu stoppen, muss Jin seine Werte und das, woran er glaubt, aufgeben und sich zu einem tödlichen Geist auf dem Schlachtfeld entwickeln.

Ghost of Tsushima is now PS4’s fastest selling first-party original IP debut with more than 2.4 million units sold through globally in its first 3 days of sales.

Congratulations @SuckerPunchProd, and thank you to fans around the world for taking part in Jin’s journey. pic.twitter.com/6aE4U7YZJH

— PlayStation (@PlayStation) July 24, 2020