Black Ops Cold War: Warzone statt Blackout und 120 FPS auf PS5 und Xbox Series X

"Call of Duty: Black Ops Cold War" und "Warzone" werden einen gemeinsamen Weg beschreiten, sodass kein Platz mehr für "Blackout" bleibt. Das heißt, der mit "Black Ops 4" eingeführte Battle-Royale-Modus wird nicht mehr zurückehren.

"Call of Duty: Black Ops Cold War" erscheint im November.

„Warzone“ ist nicht der erste Versuch, mit der „Call of Duty“-Reihe auf den Battle Royale-Zug aufzuspringen. Schon mit „Black Ops 4“ wurde der „Blackout“-Modus eingeführt, der vergleichbare Schlachten bietet.

Doch wird „Blackout“ wieder ein Teil von „Call of Duty: Black Ops Cold War“? Diese Frage wurde inzwischen mit einem wenig überraschenden Statement beantwortet: Da „Warzone“ ein fester Bestandteil des neuen Shooters ist, werden die Macher auf „Blackout“ komplett verzichten.

Blackout sorgte für das Fundament

Dan Bunting von Treyarch erklärte in einem Interview, dass er auf „Blackout“ und auf das, was dieser Modus für die „Call of Duty“-Franchise geleistet hat, stolz sei. Damit wurde der Grundstein gelegt, der mit „Warzone“ weiter ausgebaut wurde und wird. Es würde keinen Sinn machen, zu „Blackout“ zurückzugehen, nachdem „Warzone“ als übergreifende Battle-Royale-Erfahrung etabliert wurde.

„Blackout war ein großartiger Spielmodus für Black Ops 4. Wir waren sehr stolz darauf. Es gab viele Fans und für die gesamte Franchise war es das erste Mal, dass wir uns ins kalte Wasser wagten, um ein Battle Royale-Spiel zu erschaffen“, so Bunting. Ein großer Teil der Lernerfahrung habe dabei geholfen, „Warzone“ zu einer größeren und besseren Erfahrung für eine größere Anzahl von Spielern zu machen.

Bunting fuhr fort, dass David Vonderhaar von Treyarch ihm einmal gesagt habe, dass „Blackout“ ein solider erster Schritt für „Call of Duty“ auf dem Battle-Royale-Markt sei. Doch „Warzone“ werde die Serie „an einen neuen Ort“ bringen. Letztendlich werden sich „Warzone“ und das neu angekündigte „Black Ops Cold War“ sowohl die Inhalte als auch den Verlauf teilen. Details dazu werden zu einem späteren Zeitpunkt erwartet.

120 FPS auf Next-Gen-Konsolen

An anderer Stelle wurde bestätigt, dass „Call of Duty Black Ops Cold War“ auf den Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X in der Lage ist, bis zu 120 FPS zu erreichen.

So heißt es in einem Artikel von Venturbeat: „Bei Konsolen der nächsten Generation wird das Spiel mit einer Auflösung von 4K und einer Aktualisierungsrate von 120 Hz gespielt.“ Weitere Details lassen sich dem Bericht nicht entnehmen. Vermutet werden kann aber, dass beide Werte nicht gleichzeitig erreicht werden. Auch ist nicht klar, ob die 120 FPS in allen Modi zum Einsatz kommen.

Venturebeat schreibt ergänzend zur Technik: „Cold War wird haptische Controller unterstützen. Die Solid-State-Laufwerke (SSDs) mit Flash-Speicher in den neuen Konsolen werden schnellere Ladezeiten haben. Und das bedeutet, dass die Ladebildschirme wegfallen werden, mit nahtlosen Übergängen zwischen Kino- und Spielgeschehen.“

Zum Thema

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ kommt am 13. November 2020 für PC (Battle.net), Xbox One und PlayStation 4 auf den Markt. Darüber hinaus wird der Shooter zum Launch der neuen Konsolen auf Xbox Series X und PlayStation 5 spielbar gemacht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Black Ops Cold War