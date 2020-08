Japan-Charts: Switch dominiert weiter – PS4 fällt unter die 1.000er-Marke

Am Nachmittag erreichten uns die aktuellen Hard- und Software-Charts aus Japan. Wie sich diesen entnehmen lässt, dominiert Nintendos Switch den japanischen Markt weiter nach Belieben, während die PlayStation 4 in den wöchentlichen Verkaufszahlen unter die Marke von 1.000 abgesetzten Einheiten fiel.

Der PlayStation 4 geht in Japan langsam die Puste aus.

Am heutigen Donnerstag Nachmittag erreichten uns die aktuellen Hard- und Software-Charts aus Japan, die wie gehabt von Media Create erhoben wurden.

Die Charts beziehen sich auf den Zeitraum 17. bis zum 23. August 2020 und machen schnell deutlich, dass wir in dieser Woche nicht mit Überraschungen rechnen sollten. Stattdessen dominiert Nintendos Switch den Markt im Land der aufgehenden Sonne weiterhin nach Belieben und verkaufte sich im besagten Zeitraum über 70.000 Mal – gefolgt von der Nintendo 3DS-Familie mit knapp 1.170 verkauften Systemen.

Die PlayStation 4 hingegen fiel unter die 1.000er-Marke und fand zwischen dem 17. bis zum 23. August 2020 gerade einmal 883 Abnehmer. Eine Entwicklung, die sich auch in den Software-Charts niederschlug. Klammern wir „Ghost of Tsushima“, das sich nach einem starken Start weiterhin in den Top 3 der japanischen Software-Charts behauptet, einmal aus, dann machen verschiedene Titel für Nintendos Switch die Top 10 unter sich aus.

„Animal Crossing: New Horizons“ sicherte sich ein weiteres Mal den Platz an der Spitze der Charts und verkaufte sich in Japan mittlerweile fast 5,6 Millionen Mal. Auf den weiteren Rängen folgen weitere Nintendo-Produktionen wie „Ring Fit Adventure“, „Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics“ oder „Mario Kart 8 Deluxe“.

Anbei die kompletten Hard- und Software-Charts der Woche vom 17. bis zum 23. August 2020.

Hardware (In Klammern die Zahlen der Vorwoche)

Nintendo Switch: 70.129 (148.699)

3DS: 1.171 (1.173)

PS4: 883 (3.301)

Xbox One: 24 (47)

Software (In Klammern die Gesamtverkaufszahlen aus Japan)

01. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 42.863 / 5.594.061

02. [NSW] Ring Fit Adventure – 30.689 / 1.366.433

03. [PS4] Ghost of Tsushima – 17.037 / 362.354

04. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 14.290 / 336.490

05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 13.862 / 3.119.722

06. [NSW] eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 – 9.522 / 200.447

07. [NSW] Paper Mario: The Origami King – 9.384 / 231.959

08. [NSW] Pokemon Sword / Shield – 8.016 / 3.711.061

09. [NSW] Splatoon 2 – 7.459 / 3.537.933

10. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 7.230 / 3.803.838

Quelle: Resetera

