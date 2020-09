PS5: Xbox Series S-Verwirrung verschafft Sony einen großen Vorteil, meint DFC

Hat die PS5 in den kommenden Jahren die Nase vorne?

Nach etlichen Gerüchten gab Microsoft gestern bekannt, dass parallel zur Xbox Series X eine zweite Konsole auf den Markt gebracht wird. Es handelt sich um die Xbox Series S, die nicht nur ohne Disk-Laufwerk ausgeliefert wird. Auch an die Leistung der zuvor angekündigten XSX kommt die Hardware nicht heran.

Letztendlich sorgte die gestrige Ankündigung, die nach einem Leak notwendig wurde, für ein gehöriges Durcheinander. In diesem Zusammenhang verweist DFC Intelligence auf eine mittlerweile recht ungünstige Ausgangslage für die Redmonder, zumal sich Core Gamer kaum mit dem zweitbesten Modell zufrieden geben werden.

DFC schreibt im Wortlaut:

„Leider hat Microsoft ein verwirrendes Durcheinander geschaffen. Sie haben Leaks die offizielle Story übernehmen lassen. Und im Moment sind die Fachleute verwirrt. Es ist schwer vorstellbar, was die Verbraucher denken.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist schwer vorhersehbar. Microsoft warf die Xbox Series X als das leistungsstärkste System aller Zeiten ins Rennen. Und plötzlich gibt es eine scheinbar kastrierte Option zu einem niedrigeren Preis.

Das Problem ist, dass sich die Kernverbraucher von Videospielen selbst bei einem starken Preisnachlass nicht mit dem zweitbesten System zufrieden geben wollen. Dies gilt insbesondere für die Early Adopter-Verbraucher, die im ersten Jahr der Markteinführung der Zielmarkt für Spielsysteme sein werden.“

Natürlich können Spieler, die keine „kastrierte Konsole“ haben möchten, zur Xbox Series X greifen. Doch habe die Ankündigung der Xbox Series S deutlich gemacht, dass Microsoft mit der „langfristigen digitalen Strategie“ der PlayStation 5 in Bezug auf die Hardware-Verkäufe „wirklich einen großen Vorteil“ gegeben hat.

„Die Verwirrung der Verbraucher ist in diesem Fall keine gute Sache für Microsoft. Die Verbraucher haben nun die Wahl, 300 Dollar für ein zweitklassiges System zu zahlen oder eine bestimmte Summe mehr für das vollständige Produkt (die Erwartungen sind, dass die Xbox Series X möglicherweise 500 Dollar kostet). Diese Strategie kann für ein Apple iPhone funktionieren, aber eine Videospielkonsole ist anders.

Welche Hardware auch immer im Jahr 2020 geliefert werden kann, sie wird ausverkauft sein. Die Konsolensysteme werden wahrscheinlich knapp werden, und Microsoft kann möglicherweise mehr Einheiten der Xbox Series S herstellen. Theoretisch könnte dies der Xbox eine größere anfängliche installierte Basis verschaffen.“

Doch alles andere spricht laut DFC eindeutig für die PlayStation 5. Microsoft habe die Kontrolle über die Medienbotschaft verloren. Und es sehe so aus, als ob die PS5 „das System für diejenigen sein wird, die aufregende neue Spiele spielen wollen“.

„Die Marke Xbox scheint sich auf eine digitale Zukunft für klassische Franchises zu konzentrieren, die über den Game Pass und Cloud-Streaming angeboten werden. Wie wir besprochen haben, könnte dies eine solide langfristige Strategie sein. Für den Verkauf eines neuen High-End-Spielsystems ist sie jedoch weniger als ideal. Die aktuelle(n) Xbox One-Plattform(en) funktionieren gut für Microsofts digitale Strategie.

Es war schon seit mehreren Monaten klar, dass eine rein digitale Version der Xbox Series X kommen würde. Der Umgang mit der Enthüllung und die Verwirrung, die dadurch entstand, war überraschend, doch angesichts der Erfolgsbilanz von Microsoft nicht ganz unerwartet.“

Zum Thema

Aus diesem Grund prognostiziert DFC Intelligence, dass die langfristigen Verkäufe der PS5 doppelt so hoch wie beim Xbox-Kontrahenten sein werden. Doch in diesem Jahr hänge der Erfolg der Konsolen maßgeblich von der verfügbaren Menge im Handel ab, so das Unternehmen weiter.

Wann die PlayStation 5 auf den Markt kommen wird, steht weiterhin in den Sternen. Im Fall der Xbox Series S wurde der Termin am gestrigen Dienstag genannt. Der Launch erfolgt am 10. November 2020 zum Preis von rund 300 Dollar bzw. Euro.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5