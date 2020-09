Xbox Series X: Termin und Preise bestätigt – Erste Eindrücke zur Xbox Series S

Die Xbox Series X erscheint im November.

In den vergangenen Wochen bestätigte Microsoft zwar, dass die Xbox Series X im November dieses Jahres den Weg in den internationalen Handel finden wird, weitere Details zur Markteinführung der neuen Xbox ließen bisher allerdings auf sich warten.

Im Laufe der heutigen Nacht sorgten die englischsprachigen Kollegen von Windows Central allerdings für Klarheit und nannten unter Berufung auf mit der Sachlage vertraute Quellen sowohl den finalen Launchtermin als auch die Preise der beiden Xbox Series-Systeme. Ja ihr lest richtig: Beide Systeme. Denn auch die Xbox Series S wurde heute Nacht endlich bestätigt.

Offizielles Event soll in Kürze stattfinden

Wie es in dem Bericht von Windows Central heißt, wird ein entsprechendes Event, auf dem Microsoft ausführlich über die Markteinführung der neuen Xbox sprechen wird, schon in Kürze stattfinden. Doch wie tief müssen interessierte Spieler denn nun in die Tasche greifen? Laut dem Leak von Windows Central wird die Xbox Series X wie zuletzt spekuliert zum Preis von 499 US-Dollar ins Rennen geschickt. Hierzulande dürfte der Preis also bei 499 Euro liegen.

In den USA und weiteren ausgewählten Ländern erhalten die Kunden die Möglichkeit, ihr Xbox Series X-System über den „Xbox All Access“-Service zu finanzieren. Monatlich wird hier ein Betrag von 35 US-Dollar fällig. Geboten wird neben einem gestellten System der Xbox Series X ein Abonnement des Xbox Game Pass-Ultimate. Unklar ist aktuell noch, ob der „Xbox All Access“-Service zukünftig auch im deutschsprachigen Raum starten wird.

Erste Eindrücke zeigen die Xbox Series S

Nummer Zwei im Bunde ist die Xbox Series S, die zuletzt immer wieder durch die Gerüchteküche geisterte und einen günstigen Einstieg in die neue Konsolen-Generation ermöglichen wird. Die Leistung des 4 Teraflop-Systems, bei dem aus Kostengründen auf ein optisches Laufwerk verzichtet wurde, wird sich in etwa auf dem Niveau der Xbox One X einpendeln. Erhältlich sein wird die Xbox Series S zum Preis von 299 US-Dollar beziehungsweise Euro.

Auch bei der Xbox Series S erhalten interessierte Kunden die Möglichkeit, ihre Konsole über den „Xbox All Access“-Dienst zu finanzieren. Hier liegt der monatliche Preis bei 25 US-Dollar. Doch ab wann werden die Next-Generation-Konsolen erhältlich sein? Laut Windows Central werden sowohl die Xbox Series S als auch die Xbox Series X am 10. November 2020 erscheinen.

Bisher gelten diese Angaben zwar nur für den nordamerikanischen Markt, da Microsoft zuletzt aber immer wieder beteuerte, die Xbox der neuen Generation weltweit simultan zu veröffentlichen, dürfte Europa am gleichen Tag an der Reihe sein.

Nun fehlt eigentlich nur noch die finale Bestätigung seitens Microsoft.

