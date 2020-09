Spider-Man Miles Morales: Erstes Gameplay aus dem PS5-Launch-Titel

Sony Interactive Entertainment und die zuständigen Entwickler von Insomniac Games haben im Rahmen des heutigen Showcases einen weiteren Einblick in das kommende Open-World-Action-Adventure „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ gewährt. Somit bekommen wir einen ersten Blick auf Gameplay, das auf der PlayStation 5 aufgezeichnet wurde.

Die Spinne räumt erneut auf

In „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ wird man nicht mehr in die Rolle von Peter Parker schlüpfen. Stattdessen wird man mit seinem Schüler Miles Morales durch die Häuserschluchten New Yorks schwingen und sich mit fiesen Bösewichten auseinandersetzen müssen. Selbstverständlich wird man ein weiteres Mal Netze verschießen, die Gegner einspinnen und Passanten vor Gefahren beschützen.

Von offizieller Seite hieß es bereits zum Spiel: „Bei Insomniac Games sind wir schon lange große Fans der Figur Miles Morales. Das hat schon vor Jahren angefangen, als Bryan Intihar (Creative Director, Marvel‘s Spider-Man) vorschlug, dass wir Miles Morales zu einem Teil desselben Universums machen sollten, in dem auch Peter Parker lebt. Wir haben ihn klammheimlich am Ende unserer E3-Demo im Jahr 2017 vorgestellt und das Publikum überrascht, denn sie dachten, das PlayStation-Briefing wäre schon vorbei.“

Mehr zum Thema: Spider-Man Miles Morales – Das Spin-Off erzählt eine komplett eigene Geschichte

In dem neuen Teil wird man ein Jahr nach den Ereignissen des ersten Spiels ein winterliches New York erleben, das von Schnee bedeckt ist und in dem ein Krieg zwischen einem Energieunternehmen und einer kriminellen Hightech-Armee ausbricht. Dabei ist Harlem das Zentrum der Kämpfe, weshalb sich Miles in seiner Nachbarschaft um die Ordnung bemüht.

„Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ wird Weihnachten 2020 für die PlayStation 5 erscheinen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Spider Man Miles Morales