PS5: So sieht die Produktverpackung aus

Die PS5 kommt im November auf den Markt.

Sony gab gestern Abend den Termin und die Preise der PS5 bekannt. Hierzulande erscheinen wird die Konsole am 19. November 2020 in zwei Editions. Dazu zählen die Standardversion der neuen Hardware zum Preis von 499,99 Euro und die Digital Edition für 399,99 Euro.

Schon in der vergangenen Nacht nahmen die ersten Händler Vorbestellungen entgegen , was für Interessenten, die rechtzeitig ins Bett mussten, für ein böses Erwachen sorgte. Die Konsolen sind nahezu ausverkauft. Doch keine Panik: Vor der Einführung der PS4 startete der Vorverkauf in mehreren Wellen. Das heißt, in den kommenden Wochen dürften viele der Händler ein weiteres Mal Vorbestellungen entgegennehmen.

Und natürlich wird die PS5 am Launch-Tag in einigen Läden stehen. Damit ihr wisst, auf was ihr am 19. November 2020 zusteuern müsst, haben wir die Abbildungen der Produktverpackungen für euch.

Während die Standard Edition der PS5 über einen weißen Karton verfügt, ist es bei der Digital Edition ein schwarzer Karton. Nachfolgend könnt ihr sie euch anschauen.

Lieferumfang der PS5

Neben der Konsole ansich befindet sich in der Verpackung das übliche Zubehör. Dazu zählen der DualSense-Controller, ein zusätzliches Exemplar könnt ihr separat bestellen, die benötigten Kabel, ein Standfuß und „Astro’s Playroom“, das sich vorinstalliert auf der SSD befindet.

PS5-Konsole inkl. 825 GB SSD

Wireless-Controller

Standfuß

HDMI-Kabel

Stromkabel

USB-Kabel

Anleitung

Astro’s Playroom vorinstalliert

Zum Thema

Gestern gab es auch eine weniger erfreuliche Nachricht für Next-Gen-Spieler: Dem PlayStation Blog ließ sich entnehmen, dass Sony für First-Party-Spiele künftig bis zu 80 Euro verlangt. Der Standardpreis für AAA-Projekte scheint fortan bei 79,99 Euro zu liegen. Im PlayStation Store bleiben die Beträge oft über Jahre stabil, was die PS5 Digital Edition weniger lukrativ erscheinen lässt.

