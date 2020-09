Xbox Series X/S: Notfalls mit Strafen für die Händler? Vorbestellungen sollen geregelt ablaufen

Die Xbox Series X/S erscheint am 10. November 2020.

In der vergangenen Woche startete Sony Interactive Entertainment sehr kurzfristig die Vorbestellungen zur PlayStation 5 und handelte sich damit einiges an Kritik ein.

Unter anderem musste sich das Unternehmen den Vorwurf gefallen lassen, dass die ersten Vorbestellungen in Europa mitten in der Nacht gestartet wurden, wodurch der Großteil der interessierten arbeitenden Spieler leer ausging. Bis zu einem gewissen Grad war der chaotische Vorbestellerstart laut Sony Interactive Entertainment auch auf das Verhalten der Händler zurückzuführen, die sich nicht an die vorgegebenen Zeitpläne hielten.

Laut dem bekannten Gaming-Journalisten und Industre-Insider Geoff Keighley möchte Microsoft bei der Xbox Series X beziehungsweise der Xbox Series S für einen geregelten Ablauf der Vorbestellungen sorgen. Notfalls sollen Händler, die gegen die Vorgaben und den Zeitplan von Microsoft verstoßen, offenbar bestraft werden, indem ihre Kontingente gesenkt werden.

Zum Thema: PS5 vs. Xbox Series X: Microsoft wird sich steigern – Take-Two erwartet ein engeres Rennen

„Ich habe gehört, dass die Einzelhändler von Xbox bestraft werden, indem die Zuteilungen gesenkt werden, wenn sie diese Embargos brechen. Daher werden sie diesen Zeitplan hoffentlich einhalten“, so Keighley. Die Vorbestellungen der Xbox der nächsten Generation starten am morgigen Dienstag, den 22. September 2020 um 9 Uhr unserer Zeit.

Die Xbox Series X und die Xbox Series S werden ab dem 10. November 2020 erhältlich sein. Während die Xbox Series X zum Preis von 499,99 Euro angeboten wird, beträgt der Preis der Xbox Series S 299,99 Euro. Mit der Xbox Series S, bei der unter anderem auf ein optisches Laufwerk verzichtet wurde, zielt Micosoft auf eine Darstellung in 1080p bis 1440p ab und möchte Spielern mit einem kleineren Budget einen kostengünstigen Einstieg in die neue Konsolen-Generation ermöglichen.

I’ve heard that Xbox will be penalizing retailers by lowering allocations if they break these embargoes, so hopefully these times will hold.

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 18, 2020