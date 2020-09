PS5: Hands-on-Videos werden kommende Woche veröffentlicht

Selbst Hand anlegen könnt ihr erst im November.

In der vergangenen Woche nahmen zahlreiche Interessenten am Next-Gen-Vorverkauf teil und sicherten sich ein Exemplar der PS5, die im November in den Handel kommen wird. In den Händen halten konnten die Interessenten die neue Konsole vor der Vorbestellung nicht.

Hands-on-Videos am 4. Oktober

Zumindest einige japanische Youtuber sind in Kürze in der Lage, sich etwas intensiver mit der PS5 zu beschäftigen. Laut der Angabe von Sony bekommen ausgesuchte Content Creator im Zuge der Youtube Gaming Week die Möglichkeit, sogenannte Hands-ons auszustrahlen. Anschauen könnt ihr euch die Ergebnisse ab dem 4. Oktober 2020.

Übersetzt klingt das Ganze wie folgt: „Die YouTube Gaming Week, ein von YouTube veranstaltetes Gaming-Festival, findet von Donnerstag, 24. September, bis Sonntag, 4. Oktober 2020, statt. Sony Interactive Entertainment wird an dieser Veranstaltung teilnehmen, indem es beliebte Schöpfer auf Youtube einlädt, die PlayStation 5 zu erleben, die am Donnerstag, den 12. November in Japan veröffentlicht wird.“

Ausgestrahlt werden soll die Veranstaltung am 4. Oktober 2020 ab 18 Uhr lokaler Zeit auch auf den Kanälen von PlayStation. Die PS5-Spiele, die von den Youtubern gespielt werden, sollen zu einem späteren Zeitpunkt genannt werden.

Zu den teilnehmenden Youtubern zählen:

Auf den Markt kommen wird die PS5 hierzulande am 19. November 2020. Einige Länder, darunter die USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Südkorea und Neuseeland, sind schon am 12. November 2020 an der Reihe. Die Preise liegen bei 499,99 Euro (Basis) und 399,99 Euro (Digital Edition). Vorbestellungen sollen in Kürze wieder angenommen werden.

