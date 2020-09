PS5 vorbestellen: Vorverkauf wird wieder aufgenommen

Nachdem die ersten PS5-Konsolen innerhalb weniger Stunden ausverkauft waren, soll in Kürze die zweite Welle an Vorbestellungen ermöglicht werden. Darauf verweist Sony auf Twitter und entschuldigt sich für das anfängliche Chaos.

In Kürze werden wieder Vorbestellungen angenommen.

In dieser Woche gab Sony den Start der PS5-Vorbestellungen bekannt. Der Haken an der Sache: Die ersten Händler begannen unmittelbar nach der Ankündigung damit, die Konsole in den Vorverkauf zu schicken. Interessenten, die in der Nacht auf Donnerstag bereits im Bett lagen, hatten am darauffolgenden Morgen Schwierigkeiten, ein Exemplar zu erwischen.

Doch keine Panik: Auch wenn auf Ebay und Co mittlerweile Fantasiepreise verlangt werden , müsst ihr nicht mehr als die von Sony genannten 399,99 bzw. 499,99 Euro bezahlen. Denn auch die seriösen Händler nehmen in Kürze wieder Vorbestellungen an. Los geht es schon in den kommenden Tagen, wie Sony auf Twitter betont. Zugleich gab das Unternehmen eine Entschuldigung für das Vorbesteller-Chaos heraus.

„Seien wir ehrlich: Die PS5-Vorbestellungen hätten viel reibungsloser ablaufen können. Wir entschuldigen uns aufrichtig dafür. In den nächsten Tagen werden wir weitere PS5-Konsolen zur Vorbestellung freigeben – die Einzelhändler werden weitere Einzelheiten mitteilen. Und bis zum Ende des Jahres werden weitere PS5-Konsolen erhältlich sein“, so Sony in einem Statement.

Wann genau es wieder losgeht und welche Händler an der zweiten Welle teilnehmen werden, ist nicht bekannt. Es dürfte sich aber lohnen, die wichtigsten Händler im Auge zu behalten.

Amazon

Saturn

Media Markt

Microsoft will es besser machen

Es scheint, dass Microsoft den Start der Vorbestellungen etwas geordneter gestalten möchte. In die Wege geleitet werden soll der Vorverkauf der Xbox Series S und Xbox Series X am 22. September 2020 um 9 Uhr unserer Zeit.

Und damit kein Händler aus der Reihe tanzt, scheint das Unternehmen eine Drohkulisse aufzubauen. Davon berichtet zumindest Geoff Keighley auf Twitter. „Ich habe gehört, dass Xbox die Einzelhändler bestraft, indem die Zuteilungen gesenkt werden, wenn sie diese Embargos brechen“, so seine Worte. Ob sich große Ketten davon beeindrucken lassen, bleibt abzuwarten.

