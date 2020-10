Charts: FIFA 21 dominiert in Deutschland

Welches Spiel fand in Deutschland in der vergangenen Woche die meisten Abnehmer? Die Antwort lautet im Fall der PS4 und Xbox One: "FIFA 21".

"FIFA 21" kann die Charts dominieren.

GfK Entertainment hat die jüngsten deutschen Spiele-Charts veröffentlicht, die sich wie gewohnt aus den zwei bestplatzierten Spielen pro Plattform zusammensetzen.

Bei einem Blick auf die Rangliste wird recht schnell deutlich, dass EA Sports mit der „FIFA“-Reihe auch in diesem Jahr die Fans mobilisieren kann – trotz der Tatsache, dass viele Spieler und Tester zunehmend unzufriedener werden

Sowohl auf der PS4 als auch auf der Xbox One sind die Standard- und Champions Editions von „FIFA 21“ (PLAY3.de-Test) auf den ersten beiden Plätzen vertreten. Auch die Switch-Fassung des Fußballspiels konnte die Charts erobern.

Davon abgesehen gibt es nicht viele Änderungen. Deutsche PC-Spieler sind nach wie vor von „Die Sims 4“ und vom „Landwirtschafts-Simulator 19“ begeistert. „Super Mario 3D All-Stars“ fand auf der Switch reichlich Abnehmer. Und auf dem 3DS dominieren „Animal Crossing New Leaf – Welcome Amiibo Selects“ und „The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D Selects“ das Geschehen.

Game Charts in der Übersicht

PS4

Xbox One

PC Games

Nintendo Switch

Nintendo 3DS

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Charts