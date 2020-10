PlayStation VR 2.0: Weitere Hinweise auf ein kabelloses Modell entdeckt?

PlayStation VR 2.0 wurde bisher nicht offiziell angekündigt.

Auch wenn es von offizieller Seite in den vergangenen Monaten immer wieder hieß, dass PlayStation VR auf der PS5 eine wichtige Rolle spielen wird, lässt die Enthüllung des Nachfolgers nach wie vor auf sich warten.

Allerdings verdichteten sich zuletzt die Hinweise, dass wir uns auf der PlayStation 5 möglicherweise auf einen kabellosen Betrieb freuen dürfen. Für frische Spekulationen in diese Richtung sorgt der Quellcode der PlayStation-Remote-App, die in dieser Woche einer Generalüberholung unterzogen wurde. So ist im besagten Code der Hinweis zu finden, dass das Remote-Play zwischen der PS5 und PlayStation VR in einer Wireless-Version unterstützt wird.

Technik der PS5 für ein Wireless-VR-Headset gerüstet

Auch der Hinweis „Mit Remote Play kann kein Mikrofon verwendet werden, wenn das VR-Headset eingeschaltet ist“ wurde entdeckt. In wie weit das Ganze in der Tat darauf hindeutet, dass der Nachfolger von PlayStation VR auf der PlayStation 5 ohne Kabel auskommt, wird die Zeit zeigen müssen. Bisher hält sich Sony Interactive Entertainment nämlich weiter vornehm zurück und ist nicht gewillt über PlayStation VR 2.0 – oder wie auch immer der Nachfolger heißen wird – zu sprechen.

Zum Thema: PlayStation VR 2.0: Komplett kabellos? PS5-Specs sorgen für Spekulationen

Zumindest in der Theorie sind die technischen Voraussetzungen auf der PlayStation 5 jedoch gegeben. Während die Unterstützung von Wi-Fi 6 gewährleistet, dass die Konsole auf effiziente Art und Weise mit mehreren Geräten gleichzeitig kommuniziert, könnte Bluetooth 5.1 für das Tracking der Spieler und ihrer Bewegungen verwendet werden.

In Europa wird die PlayStation 5 ab dem 19. November 2020 erhältlich sein und in zwei unterschiedlichen Versionen ins Rennen geschickt. Zum einen in Form eines klassischen Modells, das für 499,99 Euro erhältlich sein wird. Wer seine Spiele ohnehin nur noch via Download bezieht, wird mit der Digital-Edition der PS5 bedacht, die für 399,99 Euro auf dem Markt platziert wird.

I thought i’d make a seperate tweet about this. Yeah we digged into the PS remote play app files and we found code references to PSVR wireless remote play

specific line: „Can’t use a microphone with Remote Play when the VR headset is turned on“#PS5 #PSVR pic.twitter.com/9qQ6tMkEUy — Lumen (@LumenHD) October 15, 2020

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5