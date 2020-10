Cyberpunk 2077: Drei TV-Spots mit Keanu Reeves veröffentlicht

Update 2: Auch der dritte TV-Spot steht inzwischen zur Ansicht bereit. Einmal mehr rückt Keanu Reeves in den Fokus und im Hintergrund ist „Bad Guy“ von Billie Eilish zu hören.

Update: Der zweite TV-Spot zu „Cyberpunk 2077“ ist da. Auch diesmal wurde Keanu Reeves damit beauftragt, das Spiel aus dem Hause CD Projekt zu bewerben.

Meldung vom 1. Oktober 2020: CD Projekt Red hat weiteres Videomaterial zu „Cyberpunk 2077“ veröffentlicht. Zu Gesicht bekommt ihr diesmal einen TV-Spot, der unter anderem Keanu Reeves in den Fokus rückt. Also Hintergrundmusik kommt „Bad Guy“ von Billie Eilish zum Einsatz. Kreiert wurde der Clip für die NBA Finals.

Launch Mitte November

Falls euch der Schauspieler überzeugt hat: Selbst eintauchen in die Welt von „Cyberpunk 2077“ könnt ihr ab dem 19. November 2020. An diesem Tag erscheint der Titel für PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam, Epic Games und GOG. Später folgen Versionen für die Konsolen PlayStation 5 und Xbox-Serie X/S.

CD Projekt befindet sich momentan in der letzten Phase der Entwicklung, was ein erhöhtes Arbeitspensum zur Folge hat. Viele der Mitarbeiter werkeln momentan sechs Tage pro Woche an „Cyberpunk 2077“.

„Die Mehrheit des Teams versteht diesen Vorstoß, vor allem angesichts der Tatsache, dass wir das Spiel gerade erst zur Zertifizierung eingereicht haben“, so der Studio-Chef Adam Badowski in einem Statement zu diesem Thema.

Zum Thema

Schon vor etwas längerer Zeit berichteten wir, dass die Zertifizierungen von „Cyberpunk 2077“ vorbereitet werden. Zudem meldete sich CD Projekt zum Preis des Titels zu Wort, nachdem erste Publisher dazu übergingen, zumindest für die Next-Gen-Fassungen Erhöhungen anzukündigen.

Mehr zu „Cyberpunk 2077“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077