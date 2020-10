Watch Dogs Legion: Was passiert, wenn alle Agenten im Permadeath-Modus sterben?

Passend zum Release in dieser Woche zeigte sich das Open-World-Abenteuer "Watch Dogs Legion" gestern in Form von neuen Gameplay-Videos. Ergänzend dazu erreichten uns frische Eindrücke und Details zum optionalen Permadeath-Modus.

"Watch Dogs Legion" erscheint Ende der Woche.

Zumindest auf den aktuellen Konsolen Xbox One beziehungsweise PlayStation 4 und dem PC wird das Open-World-Action-Abenteuer „Watch Dogs Legion“ Ende der Woche erscheinen.

Passend dazu fiel am gestrigen Montag das Preview-Embargo zu „Watch Dogs Legion“, was eine Vielzahl an neuen Gameplay-Videos nach sich zog. Ergänzend dazu erreichten uns frische Details und Eindrücke zum Permadeath-Modus, der in einer optionalen Form zur Verfügung stehen und euch laut offiziellen Angaben mit einer knackigen Herausforderung konfrontierten wird, in der ihr gut auf eure verpflichteten Agenten Acht geben solltet.

Was passiert, wenn alle Agenten das Zeitliche segnen?

Werden diese im Laufe eures Abenteuers tödlich verletzt, sind sie nämlich für immer verloren. Doch was passiert eigentlich, wenn alle verfügbaren Agenten das Zeitliche segnen? Diese Frage wird im Rahmen eines aktuellen Gameplay-Videos nachgegangen, das wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden haben. Allerdings möchten wir alle, die möglichst unbelastet an „Watch Dogs Legion“ herangehen möchten, vor Spoilern warnen, die im besagen Video warten.

„Watch Dogs Legion“ wird am 29. Oktober 2020 für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 veröffentlicht. Im kommenden Monat folgen zudem technisch aufgepeppte Versionen für die Next-Generation-Konsolen Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Zu den technischen Verbesserungen, die auf der Konsolen-Hardware der nächsten Generation warten, gehören eine höhere Auflösung oder eine verbesserte Framerate.

