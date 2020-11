Assassin’s Creed Valhalla: Die nordische Mtyhologie im neuen Video thematisiert

Kurz vor dem offiziellen Release des Action-Rollenspiels erreichte uns ein weiteres Video zu "Assassin's Creed Valhalla". In diesem beschäftigen sich die Entwickler von Ubisoft mit der nordischen Mythologie.

"Assassin's Creed Valhalla" erscheint im November 2020.

In wenigen Wochen geht die langlebige „Assassin’s Creed“-Serie auf den Konsolen sowie dem PC in ihre nächste Runde.

In „Assassin’s Creed Valhalla“ verschlägt es euch in die Welt der Wikinger, die versuchen, sich auf dem britischen Festland zu etablieren. Wenige Wochen vor dem offiziellen Release des Action-Rollenspiels bedachte uns Ubisoft mit einem neuen Video. In diesem geht der für „Assassin’s Creed Valhalla“ verantwortliche Narrative-Director Darby McDevitt ausführlich auf die nordische Mythologie ein, die sehr umfangreich im Spiel vertreten sein wird.

Erobert England und lasst eure Siedlung wachsen

In „Assassin’s Creed Valhalla“ schlüpft ihr in die Rolle des Hauptcharakters Eivor, der genau wie seine Pendants aus den letzten „Assassin’s Creed“-Abenteuern sowohl in einer männlichen als auch einer weiblichen Version zur Verfügung steht. Euch verschlägt es auf das britische Festland, auf dem ihr eine eigene Siedlung etabliert und euch auf Raubzüge begebt.

Zum Thema: Assassin’s Creed Valhalla: Neuer CGI-Trailer & TV-Spot stehen bereit

„In einer mitreißenden Wikinger-Erfahrung erkunden Spieler eine mysteriöse, aber auch wunderschöne offene Spielwelt vor der brutalen Kulisse von England in seinem dunkelsten Zeitalter. Dank zahlreicher neuer Features plündern und brandschatzen Spieler, lassen ihre Siedlungen wachsen und weiten ihre politische Macht stetig aus, um sich einen Platz unter den Göttern Walhallas zu verdienen“, führen die Entwickler aus.

„Assassin’s Creed Valhalla“ wird am 10. November 2020 für den PC, die PS4, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Stadia erscheinen. Die PS5 wird pünktlich zum hiesigen Launch am 19. November 2020 versorgt.

