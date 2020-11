Crysis: Remastered-Fassungen der Nachfolger in Entwicklung?

"Crysis 2" ist unter anderem für die PlayStation 3 erschienen.

In den letzten Monaten lief es für die „Crysis“-Reihe nicht wirklich rund, denn gerade wie der einstige Ego-Shooter-Hit technisch überarbeitet wurde, rief gemischte Reaktionen hervor. Letztendlich konnte der Titel, obwohl Entwickler Crytek die Veröffentlichung des Spiels einmal verschob, gerade auf technischer Ebene weder Kritiker noch Spieler überzeugen. Womöglich könnte dies den überarbeiteten Versionen der beiden Nachfolger gelingen, zu denen es nun neue Gerüchte gibt.

Crysis 2 Remastered schon im Frühung 2021?

Ihre Ursprung haben diese neuen Meldungen in einer Twitter-Nachricht von User /PPG/ (via DSoG), der darin die Veröffentlichungsdaten von drei weiteren „Crysis“-Games nennt. Erwähnt werden hierbei sowohl „Crysis 2 Remastered“ als auch ein „Crysis 3 Remastered“. Die überarbeitete Fassung des zweiten Teils der Shooter-Reihe sollte der Nachricht zufolge ursprünglich bereits am 20. August 2020 erscheinen, Teil 3 sollte angeblich am 21. Februar 2021 folgen.

Darüber hinaus erwähnte der Tweet ebenfalls eine „Crysis Collection“, die am 21. Mai 2021 den Abschluss der „Crysis Remastered“-Serie gebildet hätte. Nicht aufgeführt wird indes eine technisch überarbeitete Fassung des Add-Ons „Crysis Warhead“. Bisher wurde das Spiel nicht für andere Plattformen umgesetzt. Crytek selbst äußerte sich bisher nicht zu dieser Meldung, weshalb sie mit der nötigen Portion Skepsis betrachtet werden sollte.

Obwohl die in der Twitter-Nachricht angegebenen Veröffentlichungstermine sehr wahrscheinlich nicht zutreffen dürften, vor allem wegen der zuvor erwähnten Verschiebung von „Crysis Remastered“, könnte an dieser Meldung durchaus etwas dran sein. Bereits in den vergangenen Monaten erreichten uns immer wieder Berichte davon, dass Crytek an weiteren Titeln arbeiten könnte – einer nannte bereits vor mehr als einem halben Jahr auch technisch überarbeitete Versionen von „Crysis 2“ und „Crysis 3“. Crytek selbst kommentierte die Meldung damals lediglich damit, dass „Crysis Remastered“ keine überarbeitete Version von „Warhead“ beinhalten werde.

Was ist eure Meinung zu weiteren überarbeiteten Spielen der „Crysis“-Reihe?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Crysis Remastered