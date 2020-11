PS5: Weitere Kontingente unterwegs? Großer Händler nimmt in Kürze wieder Bestellungen an

Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in Europa.

Wie Sony Interactive Entertainment im Laufe des Tages einräumte, wird den Kunden in den meisten Ländern keine Möglichkeit geboten, die PS5 zur Markteinführung im Handel zu erstehen.

Aufgrund der COVID-19-Krise und der damit verbundenen Hygiene-Maßnahmen entschlossen sich Sony Interactive Entertainment und die Handelspartner des Unternehmens dazu, alle PS5-Konsolen zum Launch lediglich über die jeweiligen Online-Shops zu verkaufen. „Damit alle Spieler, Händler und Angestellten vor COVID-19 in Sicherheit sind, bestätigen wir heute, dass am Veröffentlichungstag (19. November) alle Verkäufe über die Online-Shops unserer Handelspartner laufen“, hieß es hierzu kurz und knapp.

Aktuell wird spekuliert, dass Sony Interactive Entertainment derzeit weitere PS5-Konsolen an ausgewählte Händler verschickt. Den vermeintlich entscheidenden Hinweis lieferte die US-Handelskette Walmart, die in einer Mitteilung darauf hinwies, dass interessierte Spieler in der nächsten Woche eine weitere Gelegenheit erhalten, sich ihre PlayStation 5-Konsole zu sichern.

Nun stellt sich natürlich die Frage, ob Walmart lediglich noch einen Schwung an Konsolen in der Hinterhand hatte oder ob die Handelskette von Sony Interactive Entertainment möglicherweise mit einem zusätzlichen Kontingent bedacht wurde. Sollte zweiteres der Fall sein, können wir wohl davon ausgehen, dass weitere große Händler mit zusätzlichen PS5-Konsolen versorgt wurden, die in Kürze über die jeweiligen Online-Shops angeboten werden.

Zum Thema: PS5: In Deutschland am Veröffentlichungstag kein Ladenverkauf

Sollten sich dahingehend konkrete Details ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge. Während die PS5 in Nordamerika am 12. November 2020 veröffentlicht wird, müssen sich europäische Spieler noch bis zum 19. November 2020 und somit eine Woche länger gedulden.

Die PS5 wird in zwei unterschiedlichen Versionen veröffentlicht. Während die normale Version für 499,99 Euro angeboten wird, erscheint die Digital-Edition, die ohne ein optisches Laufwerk ausgeliefert wird, zum Preis von 399,99 Euro.

The day you’ve all been waiting for is almost here: the #PS5 is coming 11/12 for online orders only! If you missed out on preorders, you’ll have four chances to order throughout the day:

🕛 12 PM ET

🕒 3 PM ET

🕕 6 PM ET

🕘 9 PM ET pic.twitter.com/84e7bD4Up5

— Walmart (@Walmart) November 5, 2020