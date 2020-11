PS5 vs Xbox Series X: Welche Konsole lädt abwärtskompatible Spiele schneller?

Unter anderem wurde "Destiny 2" getestet.

Zu den besonderen Features der neuen Konsolen zählen die verbauten SSDs, die eure Spielerfahrungen in den kommenden Jahren deutlich beschleunigen sollen. Die bisherigen Tests machten deutlich, dass es nur noch wenige Sekunden dauert, bis ihr euch im Hauptmenü eines Spiels befindet. Das gilt zumindest für Next-Gen-Games.

Deutlich länger laden auf den neuen Konsolen Spiele der laufenden Generation. Und mehrere Publikationen, die in der Lage waren, die Ladezeiten der PS5 und Xbox Series X miteinander zu vergleichen, berichten übereinstimmend, dass abwärtskompatible Spiele auf der neuen Sony-Konsole etwas mehr Geduld erfordern.

Das gilt beispielsweise für „Batman: Arkham Knight“. Das Spiel benötigt auf der Xbox Series X eine Sekunde weniger als auf der PS5, um vom Spielstart bis zum Menü zu gelangen. Zugleich ist die Microsoft-Hardware rund sechs Sekunden schneller beim letzten Speicherstand angekommen. Ähnlich sieht es bei anderen abwärtskompatiblen Spielen aus.

GameSpot verweist in einem Artikel auf die folgenden Ladezeiten:

Destiny 2

Menü zum Charakterbildschirm:

PS5: 00:50:14

Xbox Series X: 00:34:26

Vom Orbit zum Tower:

PS5: 00:46:58

Xbox Series X: 00:37:27

Final Fantasy 15

Start bis Menü:

PS5: 00:39:06

Xbox Series X: 00:33:12

Menü bis Speicherstand:

PS5: 00:25:09

Xbox Series X: 00:10:11

Monster Hunter World

Start bis Menü:

PS5: 00:31:39

Xbox Series X: 00:23:17

Menü bis Speicherstand:

PS5: 00:13:08

Xbox Series X: 00:06:21

Red Dead Redemption 2

Start bis Menü:

PS5: 00:30:16

Xbox Series X: 00:26:24

Menü bis Speicherstand:

PS5: 00:34:35

Xbox Series X: 00:36:26

Batman: Arkham Knight

Start bis Menü:

PS5: 00:41:39

Xbox Series X: 00:40:35

Menü bis Speicherstand:

PS5: 00:17:30

Xbox Series X: 00:11:68

Von ähnlichen Erfahrungen berichtet Tom Waren von The Verge, der auf Twitter auf die Ladezeiten von „Destiny 2“ verweist. Er kam zum folgenden Ergebnis:

Destiny 2 next-gen load times (without Bungie patch): • Xbox Series X to menu: 47 seconds

• PS5 to menu: 57 seconds

• Xbox Series X orbit to EDZ: 29 seconds

• PS5 orbit to EDZ: 39 seconds — Tom Warren (@tomwarren) November 6, 2020

Zu beachten ist, dass die Ladezeiten zunächst nur bei Spielen verglichen werden konnten, die über die Abwärtskompatibilität der PS5 und Xbox Series X zur Verfügung stehen. Next-Gen-Spiele können andere Ergebnisse erzielen. Allerdings ist die Abwärtskompatibilität ein großes Verkaufsargument der kommenden Generation und die Unterschiede bei den Ladezeiten sind nicht unerheblich.

Zum Thema

Unabhängig von den Ladezeiten macht die Abwärtskompatibilität der PS5 einen guten Eindruck. In einer Analyse betonte Digital Foundry, dass die Performance-Vorteile der PS4-Spiele auf der PS5 „überwältigt“ sind.

Es wird berichtet, dass Spiele wie „Knack“, „Rise of the Tomb Raider“, „Final Fantasy15“, „Crysis: Remastered“, „Hitman“ und „Dark Souls 3“ auf der neuen Sony-Konsole mit soliden 60 Bildern pro Sekunde laufen. Selbst testen könnt ihr die Abwärtskompatibilität schon bald: Erscheinen wird die PS5 hierzulande am 19. November 2020.

