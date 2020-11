Devil May Cry 5 Special Edition: Die beiden Next-Gen-Versionen im Vergleich

Ein Vergleichsvideo zu "Devil May Cry 5: Special Edition" wurde veröffentlicht. Dort wird die Performance auf der PS5 und der Xbox Series X miteinander verglichen.

"Devil May Cry 5: Special Edition" gehört zu den Launch-Titeln der PS5 und Xbox Series.

Digital Foundry hat mit dem heutigen Tag ein Vergleichsvideo von „Devil May Cry 5: Special Edition“ hochgeladen, in dem die Xbox Series X- und die PS5-Version gegenübergestellt werden. Dort wird die Performance der beiden Konsolen genau unter die Lupe genommen.

Laut den Testern sind die Ergebnisse beeindruckend, insbesondere weil es sich hierbei nur um einen Starttitel handelt. Die Leistungsfähigkeit der beiden Konsolen wurde hierbei noch längst nicht ausgeschöpft.

Gerade die PS5-Version schneidet besser ab als gedacht. Tatsächlich ist zwischen den beiden Versionen aus optischer Sicht kaum ein Unterschied zu sehen.

Vier verschiedene Performance-Modi enthalten

Das Spiel verfügt über mehrere Performance-Modi und ermöglicht unter anderem bis zu 120 Bilder pro Sekunde oder eine optionale Raytracing-Unterstützung. Beide Versionen verfügen über die exakt selben Funktionen.

Solltet ihr euch dafür entscheiden, Raytracing zu aktivieren, wird das Spiel in 1080p und 60 FPS dargestellt. Ohne Raytracing lässt sich das Spiel in einer 4K-Auflösung genießen. Sollte eine möglichst flüssige Bildfrequenz für euch entscheidend sein, müsst ihr sowohl auf eine hohe Auflösung als auch auf Raytracing verzichten. Dadurch werden bis zu 120 FPS ermöglicht. Laut dem Vergleichsvideo liegt der Durchschnitt in diesem Modus bei rund 100 Bildern pro Sekunde.

Während die Xbox-Version im normalen 4K-Modus leicht im Vorteil ist, scheint die Performance des High Framerate-Modus auf der PS5 besser zu sein. Aus unbekanntem Grund sind auf der Xbox Series X stellenweise deutliche Frame-Drops zu sehen.

Zum Thema

Mit „Legendary Dark Knight“ und „Turbo“ erwarten euch in der Next-Gen-Fassung übrigens zwei völlig neue Spielmodi. Während im erstgenannten Modus die Anzahl der Gegner drastisch erhöht wird, verfügt der Turbo-Modus über eine um 20 Prozent erhöhte Spielgeschwindigkeit.

Gestern wurde die Special Edition von „Devil May Cry 5“ für die beiden Xbox Series-Konsolen veröffentlicht. Die PS5-Fassung erscheint pünktlich zum Launch der Konsole. Am 19. November ist es in Deutschland endlich soweit.

Seht euch das ausführliche Vergleichsvideo jetzt selbst an.

