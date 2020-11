PS5: Nutzer berichten von Datenbankfehlern und falsch verschickten Konsolen

Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in Europa.

Am gestrigen Donnerstag, den 12. Donnerstag 2020 wurde die PlayStation 5 unter anderem in Japan und Nordamerika veröffentlicht.

Wie betroffene Nutzer berichten, lief auch beim Launch der PlayStation 5 nicht alles rund. Unter anderem ist die Rede davon, dass mitunter offenbar die falsche Konsole verschickt wurde. So berichten vereinzelte Nutzer, dass sie die Digital-Edition bestellten, in ihrem Karton jedoch das Standard-Modell der PlayStation 5 vorfanden. Ein Versehen, mit dem die Betroffenen sicherlich gut leben können.

Ganz im Gegensatz zu den Datenbank- beziehungsweise Speicherproblemen, über die betroffene Nutzer klagen. In der entsprechenden Fehlermeldung heißt es: „Diese Datenbank ist beschädigt und wird jetzt neu erstellt“. Unklar ist aktuell noch, wie weit die Datenbankprobleme im Endeffekt verbreitet sind. Allerdings zeichnet sich derzeit ab, dass der besagte Fehler auf einen Bug von „Spider-Man Remastered“ zurückzuführen sein könnte.

Demnach tritt der Fehler unkontrolliert auf, wenn die PlayStation 5-Konsole beim Spielen von „Spider-Man Remastered“ in den Sleep-Modus versetzt wird. Darüber hinaus kann der Spielstand-Transfer der Neuauflage den Datenbankfehler verursachen.

Bestätigt wurde der Fehler unter anderem vom Gaming-Journalisten Jeff Gerstmann, der sich folgendermaßen äußerte: „Es sieht so aus, dass die Aktivierung des Ruhemodus beim Ausführen von Spider-Man Remastered das komplette System zum Absturz bringt, wodurch der Vorgang ‚Reparieren Ihres externen Laufwerks‘ beim Neustart erzwungen wird. Zumindest war es bei mir so, als ich es heute mehrfach gemacht habe.“

Die Entwickler von Insomniac Games waren bereits für eine Stellungnahme zu haben und wiesen darauf hin, dass das Problem intern untersucht wird. Bis eine Lösung vorliegt, werden die Spieler von den Betroffenen dazu aufgerufen, den Ruhemodus beim Spielen von „Spider-Man Remastered“ zu ignorieren.

Also every time I’ve had the PS5 go through that external drive repair sequence, it ends up on a black screen. I have to hit the power button on the console itself to force it into rest mode, then it comes back up and asks me to file an error report, then boots normally.

— Jeff Gerstmann (@jeffgerstmann) November 11, 2020